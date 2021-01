Sin público, pero fieles a la cita con la memoria

Nada es lo mismo en medio de la pandemia de la covid, salvo la memoria. Podrán condicionarse las expresiones públicas, pero el recuerdo, como la llama de las velas, se mantiene encendido. El oxígeno del pasado alimenta particularmente la luz del Holocausto, el genocidio nazi que asesinó a 11 millones de personas en los prolegómenos y durante la II Guerra Mundial, más de la mitad víctimas de la Shoá, el exterminio sistemático y planificado del pueblo judío a través de la denominada Solución Final. Ávila lleva muchos años dignificando institucionalmente este recuerdo, en el marco de los actos conmemorativos del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, declarado como tal por las Naciones Unidas.

El Ayuntamiento recordó ayer a las víctimas con un encendido simbólico de velas que realizaron el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el director general del Centro Sefarad-Israel, Miguel de Lucas. El regidor abulense destacó la necesidad de realizar este tipo de gestos para no olvidar lo ocurrido y «para que no vuelva a cometerse». Por su parte, el director del Centro Sefarad-Israel, Miguel de Lucas, enfatizó la palabra «responsabilidad», en especial la de las naciones para que lo ocurrido, efectivamenter, no se repita. El encendido simbólico no pudo realizarse con público, pero puede verse ya en YouTube: https://youtu.be/sX4HML-NrvU.

El Ayuntamiento informa en una nota de prensa que el homenaje ha servido también, en este sentido, para recordar a Isaac Revah y Anette Cabelli, recientemente fallecidos, testimonios sinceros y valiosos del horror del exterminio, quienes visitaron años atrás la ciudad para compartir su dura experiencia. La conmemoración se completa esta semana con un ciclo de tres conferencias sobre el pasado hebreo de la ciudad de Ávila. Se llevarán a cabo este martes, mañana miércoles y el viernes 29 (todas, a las 19 h). Podrán seguirse en ‘streaming’. La programada para este martes cuenta con el protagonismo del profesor de la USAL Serafín de Tapia hablará de las ‘Huellas judías en Ávila’. La conferencia se emitirá a través de la plaforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82186648171?pwd=ZkZzM1o0OTBuTnBaRWVhbHYycGI5dz09

El miércoles, Jorge Díaz ‘llevará’ a los asistentes a una visita guiada a lugares vinculados con la cultura hebrea en Ávila:

La tercera de las conferencias tendrá lugar el viernes 29 de enero y contará con Marta Puig, gerente de la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad y el primer cuarto de siglo que cumple esta asociación en la que se integra la ciudad de Ávila.

También la conferencia tendrá lugar a través de la plataforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87381376967?pwd=Y1JYeHpPakcyWmpSZ0JQTStDRkx4Zz09

