Casi 114.000 alumnos se quedan hoy sin clase tras 'Filomena'

Las adversas condiciones de movilidad que ha dejado la borrasca ‘Filomena’ en muchos lugares de la Comunidad han provocado que la Consejería de Educación suspendiera las clases durante la jornada de hoy a casi 114.000 alumnos de todas las provincias, excepto León. Por otra parte, la situación de las carreteras en la red principal recupera la normalidad, mientras continúan aún las restricciones en zonas de montaña.

Sólo en Ávila y Soria la decisión de la Junta, tras la petición realizada durante el fin de semana por varios sindicatos educativos, dejará sin colegio a 23.265 y 13.186 alumnos, respectivamente, mientras que en Palencia serán 7.346 los alumnos; 11.304 en Segovia; 26.750 en Valladolid y 8.452 en Zamora. En Salamanca, la capital y el alfoz volverán a clase con normalidad, no así el resto de la provincia, que verá suspendida la actividad lectiva -16.196 alumnos sin clase-. En la provincia de Burgos los centros se abrirán con normalidad en Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, pero se suspenden las 303 rutas de transporte escolar y la actividad lectiva en el resto de municipios, lo que afectará a 7.355 alumnos.

Mientras tanto, la Comunidad continúa recuperando la normalidad en las carreteras, donde a última hora de la tarde de ayer sólo eran necesarias las cadenas en dos puntos, ambos en la provincia de Segovia -en la N-I, a la altura de Santo Tomé del Puerto, y en la N-601, en Martín Muñoz de las Posadas.

No obstante, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se mantiene el nivel amarillo en muchas vías principales, lo que no permite la circulación de camiones. Además, en 38 tramos de vías secundarias eran necesarias las cadenas, de los que doce están ubicados en Ávila, ocho en León y seis en Burgos, y 22 carreteras comarcales están cortadas, según informa Ical.

El transporte por carretera también se fue normalizando a lo largo de la jornada de ayer a la vez que mejoraba la circulación por las carreteras principales. De este modo, la Guardia Civil permitió continuar el viaje a un millar de los más de 4.500 camiones que se llegaron a embolsar en diferentes puntos de la Comunidad, principalmente debido al colapso sufrido en Madrid y a las restricciones de Francia, según informa Ical.

Vountarios de Cruz Roja atendieron durante la noche del sábado al domingo en las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid a las personas que no podían circular con sus vehículos debido a las consecuencias de la borrasca, enregando mascarillas, alimentos, bebidas calientes y mantas a todos los que lo necesitaban por encontrarse atrapados o sin poder circular.

Asimismo, el tráfico ferroviario paralizado el pasado sábado también quedó restablecido a lo largo de la tarde. Además, el servicio de autobuses de Ávila con Madrid también reinició su actividad, así como el aeropuerto de Valladolid.

Camioneros.

Con respecto a la situación de los vehículos pesados, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, explicó a mediodía de ayer que los principales condicionantes para no desembolsar un mayor número de camiones son las restricciones al tráfico pesado que ha impuesto Francia y la complicada situación que aún se mantiene en las carreteras de la Comunidad de Madrid.

Izquierdo también destacó que a pesar de los momentos complicados vividos en las carreteras castellanas y leonesas durante los últimos días, desde el pasado jueves, 7 de enero, tan solo se han registrado en la Comunidad una docena de accidentes de tráfico que se han saldado con tres heridos hospitalizados y nueve leves.

Ola de frío.

No obstante, la marcha de ‘Filomena’ no va a traer tranquilidad climatológica a la Comunidad, ya que cuando aún no cuando la Comunidad todavía no ha despedido la borrasca, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya alerta de la llegada de una nueva ola de frío para esta semana, aunque en este caso no vendrá acompañado de precipitaciones.

Para la jornada de hoy lunes se han activado los avisos en todas las provincias por temperaturas mínimas que podrían llegar a los seis grados bajo cero en cualquier punto de meseta, y hasta los ocho bajo cero en zonas de montaña. En principio, la situación se mantendrá con gélidas temperaturas hasta el miércoles.

Por otra parte, la localidad abulense de El Barco de Ávila registró ayer la temperatura más baja de Castilla y León con 10 grados bajo cero y la tercera de España, sólo por detrás de los -11,3 de Salvacañete (Cuenca) y los -10,6 de Cap de Vaquèira (Lérida).