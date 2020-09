Jornada sin fallecidos covid y con aumento de hospitalizados

La actualidad sanitaria en torno a la pandemia de la COVID-19 deja un nuevo aumento de los hospitalizados en el Complejo Asistencial de Ávila para llegar a 35, de los que 2 se mantienen en la UCI y 33 se encuentran en planta, 2 más que los registrados el lunes y 6 más que los del domingo, según los últimos datos comunicados por la Junta. Por primera vez desde hace cinco días no se registran fallecimientos en el Hospital de Ávila asociados al coronavirus, con lo que las muertes se cifran en 159.

Las últimas 24 horas dejaron 39 positivos más, aunque ninguno de ellos diagnosticados en ese intervalo de tiempo. Así, la provincia de Ávila acumula 2.941 casos de la COVID-19, 2.594 de ellos de la mano de las pruebas PCR.

Las altas hospitalarias también siguen aumentando y son ya 729. En cuanto a la ocupación hospitalaria de Ávila, la de la UCIse sitúa en el 63% y la de planta, en el 68%.

Lo que no acaba de mejorar es la situación epidemiológica plasmada en el mapa de incidencia que elabora la Junta de Castilla y León. El naranja, la situación en la que se pide restringir al máximo el contacto social, tiñe la mayor parte de las zonas básicas de salud de la provincia y solo dos se mantienen en verde, las de San Pedro del Arroyo y Muñico, por acumular menos de 2,5 contagios por cada 10.000 tarjetas.

En una situación intermedia (coloreada en amarillo), por tener una incidencia entre 2,5 y 5 casos por cada 10.000, estaban este martes Ávila Rural y Arévalo. En estas zonas las autoridades sanitarias piden a la población que extremen las medidas de precaución y prevención y no realicen desplazamientos innecesarios.

Los brotes activos, entendidos como agrupaciones de tres o más casos con infección activa entre los que se ha establecido vínculo epidemiológico y de uno o más casos en el caso de residencias de personas mayores u otros centros socio sanitarios, bajan a 23, uno menos que en la jornada del lunes, reduciéndose también los casos asociados, a 265.

Brotes con 15 y 18 casos

En este sentido, la Junta comunicó este martes que los Servicios Epidemiológicos de la Junta de Castilla y León habían registrado un brote de ámbito social en la Zona Básica de Salud de Sotillo de La Adrada, el ligado a un establecimiento hostelero de La Adrada después de que el 31 de agosto se confirmara el resultado positivo de la prueba PCR practicada a un trabajador. Una vez que los rastreadores del centro de salud determinaron cuáles eran los contactos estrechos sobre un listado facilitado por el Ayuntamiento de la localidad, se les practicó una prueba PCR y en estos momentos son 15 los positivos vinculados a este brote.

La Junta continúa con la vigilancia y el control epidemiológico de los brotes de la provincia a través del seguimiento de casos y de las correspondientes encuestas de contactos e investigación de las relaciones sociales de estas personas, tanto en sus entornos familiares como sociales y laborales. Así, en la Zona Básica de Salud de El Barco de Ávila un brote familiar que comenzó el 24 de agosto con 4 personas afectadas se ha convertido en un brote mixto familiar-social-laboral que cuenta en estos momentos con 18 casos positivos y 1 hospitalizado.

Por otra parte, el brote de la Zona Básica de Salud de Candeleda cuenta con 111 positivos, 7 hospitalizados y 12 fallecidos.

La Junta de Castilla y León continúa apelando a la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos para que se cumplan las medidas básicas de distancia social, higiene de manos y uso obligatorio de la mascarilla.