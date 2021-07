Igea e Izquierdo se encaran sobre la gestión de las vacunas

La buena o mala gestión de la campaña de vacunación en Castilla y León volvió a enfrentar ayer al vicepresidente y portavoz autonómico, Francisco Igea, con el delegado de Gobierno, Javier Izquierdo. Un bronco enfrentamiento en sendas comparecencias públicas que surgió después de que el representante del Gobierno en la Comunidad pidiera a la Junta de Castilla y León un «esfuerzo mayor» respecto al ritmo de vacunación en la Comunidad, y le recordó que tiene herramientas suficientes para evitar la propagación de los contagios antes de pedir un nuevo toque de queda para «encerrar a la gente en casa a la 1 de la madrugada». Así, Izquierdo aseguró que pese a que el ritmo de vacunación en la Comunidad es ser «bueno», se puede mejorar, ya que inoculó el 84,5 por ciento, frente al 88,2 por ciento de la media nacional, el 91,9 de Andalucía o el 93,1 de Asturias. «Es la principal herramienta y pido que haga un esfuerzo para igualar la media nacional y emular, al menos, a las comunidades que van mejor», destacó.

«La Junta tiene herramientas para combatir la pandemia y tiene que pensar en tomar decisiones distintas como otras comunidades autónomas y no encerrar en casa a la población a partir de la una. La restricción de los derechos fundamentales es una medida sensible para la población y hay que aplicarla cuando proceda, pero no cuando estamos en nivel 1 de alerta», planteó Izquierdo.

Unas declaraciones que hicieron mella en la Junta de Castilla y León, cuyo portavoz, Francisco Igea, salió al paso para pedir al delegado del Gobierno que haga y se ocupe de su tarea y deje la vacunación al Ejecutivo de la Comunidad, que «no lo está haciendo tan mal» cuando es la segunda autonomía con más personas de 40 años en adelante inmunizadas. Igea arremetió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, contra Izquierdo por sus declaraciones y aseguró que «podríamos ser los primeros, hay un margen de mejora, también para el delegado del Gobierno», aseveró. Una crítica en la que incluso llegó a utilizar botellines de agua para ilustrar como funciona la campaña de vacunación en la Comunidad «para que incluso el delegado del Gobierno lo entienda», y subrayó que, si en esta primera quincena de julio, reciben un tercio menos de dosis no pueden dejar sin vacunar a personas de entre 45 y 55 años, que son los padres de los jóvenes infectados, para inyectárselas a los de 15 o 18 años, que tienen menos riesgo.

Igea, siempre con la coletilla «para que lo entienda el delegado del Gobierno», precisó que si les llegan tres vacunas, se separa como reserva de segundas dosis y se ponen dos, y así cada semana, por lo que insistió en que podrían ir más rápidos, incluso están preparados para administrar 34.000 dosis al día, de tener las vacunas. «Que le deje a Tudanca la labor de oposición, o si han cambiado los papeles que lo avisen», concluyó.