Un triunfo en enero como agua de mayo

Lo había dicho sin tapujos antes del partido. «Tenemos que competir y ganar. No sé si jugando o no bien, pero tenemos que ganar. Lo necesitamos con urgencia» confesaba José Antonio Sánchez antes de que el UEMCReal Valladolid pisara el parqué del CUMCarlos Sastre. El mensaje no podía ser otro. El equipo necesitaba ganar en una temporada demasiado extraña y convulsa como para empezar a sumar derrotas de manera descontrolada. Y se ganó. «Necesitábamos este partido como agua de mayo» decía apenas 24 horas después, ya con el triunfo (82-49) en la mano. Ganaron el partido y ganaron confianza. Bien es cierto que el UEMCReal Valladolid Baloncesto compitió, se esforzó, pero poco más.Su posición de colista no es ajena a un proyecto de formación, demasiado joven y bisoño como para plantar cara a las necesidades de un proyecto como el verderón, que afilaba el colmillo desde unas Navidades a las que se marcharon de parón con el mal sabor de boca que les dejaron, especialmente, las últimas dos derrotas, ante el Grupo Inmapa Filipenses y el Cantbasket04.

Ganó el Ávila Auténtica al UEMC Real Valladolid de Baloncesto con la mejor de las versiones de Jordan Roberts (20+3) y y especialmente Benjamin Janssens (16+16+5). El alapivot canadiense y el alero belga fueron capaces de recordar sobre la pista las señas de identidad de un equipo que ya el año pasado derribó todos los muros desde un baloncesto de transiciones rápidas. Quizás no tenga el mismo acierto. Sin Lobo es comprensible, pero sí el ritmo que hasta la fecha aún no había aparecido sobre la pista.

«Espero que este encuentro nos sea un punto de inflexión, como ya lo fue el mes de enero el año pasado» comentaba José Antonio Sánchez tras una 2019-20 en la que la que, curiosamente, la derrota ante Carbajosa no hizo sino relanzar a los verderones. El próximo sábado, ante Raisán Piélagos, puede ser un buen momento para comprobarlo.

El duelo ante el USAL La Antigua, trasladado al 3 de febrero

Aunque en un inicio se había señalado a este martes, 26 de febrero, como el día para la disputa del partido aplazado ante el USALLa Antigua, finalmente ambos clubes decidían posponerlo de manera definitiva –con fecha en la web de la FEB– al miércoles 3 de febrero, curiosamente una jornada de mucho deporte para los equipos abulenses y en la que Real Ávila,Cebrereña y Diocesanos recuperarán sus partidos aplazados por la nieve. En este caso no ha sido el temporal sino la covid-19 lo que ha parado al líder del grupo AB, que se ha visto obligado a suspender los partidos tanto ante el Caja Rural de Zamora como ante el Ávila Auténtica. Pese a ello los salmantinos siguen liderando con autoridad la clasificación con un balance de 8-0 imposible de plantar cara por el segundo clasificado y próximo rival de los verderones, el Raisan Pas Piélagos. En el Grupo AC mantiene su dominio en la clasificación el Ucoga Seguros Chantada (8-1) con dos victorias de ventaja sobre el Obradoiro. En el Grupo AA todo está más ajustado con el liderato (7-2) compartido entre el Megacalzado el Mondragón.