El Comité Ejecutivo de la ONCE en CyL se reúne en Ávila

El Grupo social ONCE (GSO), en Castilla y León, celebra en la mañana del viernes su Comité Ejecutivo anual, en su nueva sede de Ávila, en el paseo de San Roque, recientemente inaugurada.

Los máximos responsables de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, delegado territorial, y Rosa Mª Rubio, presidenta del consejo territorial, acompañados de todos los directores de los centros de trabajo del Grupo Social ONCE en la región, mantuvieron una reunión para analizar la marcha económica y social de la organización, en el presente ejercicio, a la que se incorporó el presidente de la CEOE en Ávila, Juan Saborido, y el gerente del ECYL en Ávila, Francisco Javier Machado. A lo largo del encuentro pusieron en común el modelo de creación de empleo y por añadidura, de valor para toda la sociedad, de la ONCE, su Fundación e Ilunión (grupo empresarial del GSO), a través de las diversas actividades que esta desarrolla, tanto en el campo de la solidaridad, como en el de la rentabilidad económica y social.

En la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion trabajaban en la actualidad un total de 2.350 personas en Catilla y León, de las que más del 50% son personas con discapacidad, repartidas en 45 centros de trabajo por toda la comunidad autónoma. A lo largo de los últimos 16 meses el Grupo Social ONCE no ha perdido ni uno solo de los puestos de trabajo que ya tenía antes de la pandemia, reforzando así su claro compromiso con el empleo.

A su vez, el modelo de juego responsable que la Organización Nacional de Ciegos mantiene y afianza su labor social, tanto la dirigida a las personas ciegas, como al resto de personas con discapacidad. En el ejercicio 2020, la grave crisis sanitaria produjo un descenso de las ventas de la ONCE, de un 30%, comparándolas con las obtenidas en el año anterior. En la actualidad estas ventas están experimentando una progresiva recuperación, en la medida en la que las restricciones normativas se han ido aliviando.