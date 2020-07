Nuevo sistema confirmado

redacción / ávila

No hubo sorpresas, y la Asamblea de la Federación de Castilla y León de Fútbol aprobó el nuevo sistema de competición en el grupo VIII de Tercera División, que queda dividido en dos subgrupos, pero el calendario no se pudo aprobar, ya que falta por conocer la fecha de arranque de la segunda fase, que es competencia de la Federación Española, y aún no lo ha determinado.

Los grupos quedan conformados, en el caso del A, por los equipos de Atlético Astorga, Atlético Bembibre, Cultural Leonesa B, La Bañeza, La Virgen del Camino, Santa Marta de Tormes, Salamanca B, Peñaranda, Atlético Tordesillas, Cristo Atlético y Becerril. Finalmente no se aprobó la inscripción del Villa Simancas, por lo que ese grupo tendrá 11 equipos. En B sí que habrá 12 equipos, y estarán encuadrados los tres de Ávila, Real Ávila, Cultural Cebrereña y Colegios Diocesanos, junto a Numancia B, Almazán, Mirandés B, Gimnástica Segoviana, La Granja, Arandina, Burgos Promesas, Real Burgos y Bupolsa.

La propuesta de formar estos grupos por criterio de proximidad geográfica es la que aprobó la asamblea regional y elevará a la Española para que la tome en consideración, y dado que es la RFEF la que tiene que definir el calendario completo, los emparejamientos y fecha de comienzo de la Liga quedan a expensas de que se anuncie por su parte cuándo comenzará la segunda fase, que será unificada, en cuanto a fechas, en todo el territorio nacional.

A falta de confirmación oficial del sistema de competición de la RFEF, los 11 equipos del grupo A y los 12 del B, jugarán una Liga a doble vuelta, y los 4 primeros cada grupos disputarán una segunda fase por el ascenso, clasificándose para los playoff de ascenso a Segunda B los cuatro primeros de esta segunda fase. Los 8 últimos de cada grupos, en total 15 equipos, jugarán por no descender, divididos a su vez en un grupo de 7 y otro de 8, de tal manera que los tres últimos de cada uno, más el peor cuarto, caerían a la Regional, quedando así 20 equipos para la 2021-2022.