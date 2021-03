Ramos ya afina su puesta a punto

La vuelta de Sergio Ramos ya es una realidad. El capitán del RealMadrid, ausente desde la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club el pasado 14 de enero, afronta la semana en la que dará los últimos pasos para volver a competir.

Operado el 6 de febrero para poner fin a los problemas que arrastraba en la rodilla izquierda, el defensa merengue se ha perdido 10 partidos, con un balance de dos derrotas, seis victorias y dos empates. Esta vez su ausencia se ha dejado notar menos, puesto que el equipo de Zidane ha recortado puntos en LaLiga y ha dado un paso de gigante en la Champions. No obstante, Zidane recibe una gran noticia con la recuperación de uno de los pilares de su sistema defensivo.

Otra buena nueva es la del belga Eden Hazard, que al igual que Ramos, trabajó ayer por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros tras superar su lesión muscular desde el 3 de febrero en el recto anterior izquierdo, y aunque todavía es pronto, podrían estar incluso en la convocatoria de este mismo sábado en la visita del Elche al estadio Alfredo di Stéfano.

No obstante, el objetivo primordial es que puedan estar en buenas condiciones para el partido de vuelta de octavos de la Champions frente al Atalanta (0-1 en la ida) del próximo martes.

Según fuentes del club, si todo marcha bien, amb os estarán en la lista del técnico francés, pero de la evolución de cada uno dependerá de los minutos de los que dispongan.

Mariano y Carvajal

Así, la enfermería parece que va vaciándose. Zidane contó con las bajas de Mariano Díaz y de Dani Carvajal, que se ejercitaron en el interior de las instalaciones. El hispanodominicano se recupera de «una lesión muscular en el obturador externo izquierdo» que se le diagnosticó a dos días del derbi ante el Atlético, mientras que el español lo hace de la lesión muscular en el muslo derecho con afectación del tendón que sufrió el pasado 14 de febrero contra el Valencia.

El técnico galo preparó una sesión con protagonismo del balón y ejercicios de presión para robar el esférico antes de concluir con el habitual partido en un campo de reducidas dimensiones. El equipo trabaja con el objetivo de pelear por los dos títulos que tiene ahora mismo en juego.

Hablar de renovación

La actualidad en el conjunto merengue la marca el capitán, Sergio Ramos, quien comparecerá hoy en una rueda de prensa telemática con motivo del estreno de la segunda entrega de la docuserie ‘La Leyenda de Ramos’ en la plataforma Amazon Prime Video, con su renovación con el Real Madrid -finaliza contrato al final de la presente temporada- aún en el aire.

El capitán blanco, en el centro del foco mediático sobre su futuro, tiene la intención de hablar de todos los temas, incluida su posible continuidad -o no- en el conjunto capitalino. El zaguero merengue no ha comparecido ante los medios desde el pasado 2 de septiembre, en Stuttgart, con motivo del Alemania-España de la Liga de Naciones. Aquel día, echó balones fuera al ser preguntado sobre su renovación con el club madrileño: «Es un tema que no hemos tocado». También el 16 de noviembre canceló su comparecencia antes del España-Alemania.