El alcalde navero no renuncia a la Escuela de Renovables

La pérdida del proyecto de planta fotovoltáaica en Las Navas y las consecuencias políticas que ha tenido sigue dando que hablar. Este lunes el alcalde de Las Navas, Javier Sastre, de Ciudadanos, acompañado por la secretaria de organización del partido a nivel regional, Marta Sanz convocaban una rueda de prensa para hablar de ambos asuntos.

Del proyecto hablaron. En Las Navas no se va a realizar, pero sí en unos terrenos privados cercanos a la localidad que piensan podría repercutir en el municipio abulense.

Al citado proyecto estaba vinculada además la creación de una Escuela de Energías Renovables a la que no sólo no renuncian sino que afirman seguirá adelante y pretenden que sea una realidad en meses. Estaba vinculada al proyecto y la iba a hacer la empresa que lo desarrollase pero ahora tendrá que hacerse «con remanentes de tesorería». Ya hay terrenos pensados para que la alberguen «unos, en el polígono industrial y otros, en el casco urbano», de estos últimos era más partidario el alcalde, pero mientras eso se materializa y dado que lo quieren con carácter inmediato abogaba por uso de infraestructuras públicas y también del alquiler de una nave en el polígono para las prácticas. Además aseguró que están en conversaciones con diferentes instituciones, entre ellas la UCAV para la certificación de la formación. Una formación clave para que luego los naveros puedan trabajar en un sector que estiman creará numerosos puestos de trabajo (un millón y medio en los próximos años). De hecho recordaban que sólo para la construcción de la planta -que ya no será- se precisarían 400 trabajadores y otros 30 después de cara a su mantenimiento.

Al margen de haber perdido el proyecto, las consecuencias políticas pasan porque Ciudadanos se ha quedado gobernando en minoría al perder a una de sus concejales que sin dejar el acta ha pasado al grupo de los no adscritos.

En las filas de Ciudadanos se esperaba su dimisión y no ha gustado que siga con su acta -algo que la ley permite-, porque va contra el código ético del partido. Recuerdan a Raquel Nieto, lo hizo precisamente Marta Sanz, que firmó un documento asegurando que «si te apartas del proyecto de Ciudadanos dejas el acta», apuntaba. Con ello «ha demostrado su actitud». En cualquier caso tanto la secretaria de organización como el alcalde de Las Navas tenían claro que ahora gobernando en minoría como están, Raquel Nieto, tendrá que definir si deja trabajar o pone piedras en el camino, al tiempo que le recordaban «que a la política vienes a servir y no a ser servido» y que en su caso ha demostrado «falta de ética y moral» y ha antepuesto «sus intereses personales» a un proyecto cuya no realización hará perder a los naveros, decía el alcalde «49 millones de euros».

Críticas a su ya ex concejal también las tuvieron Sanz y Sastre para PP y VOX.

En cualquier caso al PP le pedían dejar a un lado el partidismo y ser «consecuentes, serios y profesionales». Y les recordó que en su día hubo consenso para la planta fotovoltáica, en cuanto a VOX también hablaron «de intereses personales» y de doble juego pues lo que opina el partido no es lo que luego ha reflejado el concejal navero.

A ambas formaciones invitaban a hacer una «oposición consecuente y que no vayan en contra de todo sólo para perjudicarnos a nosotros». Y a Raquel Nieto le recordaban que finalmente sus decisiones las tendría que justificar ante la opinión pública de Las Navas y que debía elegir entre si estaba para crear problemas o para ayudar.