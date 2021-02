PP y Cs piden al Gobierno herramientas frente a la covid

Las Cortes instaron hoy a la Junta a exigir al Gobierno herramientas para que las comunidades puedan afrontar con todas las garantías una posible cuarta ola, así como que se exija a la Comisión Europea, que reclame el cumplimiento de los contratos y acuerdos de suministro de vacunas en tiempo y forma.

El pleno solicitó con los votos de PP y Ciudadanos, la abstención de Por Ávila y UPL, y la oposición de PSOE, Podemos y Vox, que se modifique el actual estado de alarma, las actuaciones de respuesta coordinada al COVID-19, conocidas como ‘semáforo’, y a propuesta de los 'populares' una actualización de la Ley de 1986 de medidas especiales de salud pública y de la Ley General de Salud Pública (2011) para contar con instrumentos que permitan un “control eficaz” de la pandemia.

Asimismo, la iniciativa demanda pautas comunes en materia de recursos humanos para todos los servicios de salud durante el estado de alarma y de aplicación directa, que se aplique la orden del 15 de marzo de 2020 en materia de personal y medios para hacer frente a la pandemia; la creación de la especialidad de enfermería en cuidados críticos; la acreditación de la especialidad de enfermería en salud familiar y comunitaria, y que se agilicen los procesos de homologación de los títulos de medicina y especialidades obtenidas en terceros países en aras a facilitar su contratación y a fin de apoyar a nuestros profesionales.

También reclama un aumento de la oferta de plazas de formación de especialistas para el proceso que se inicia en el mes de marzo; que se potencie la cooperación y el trabajo con todas las comunidades para la activación de la acreditación de más plazas formativas en especialidades deficitarias.

La procuradora de Cs Marta Sanz planteó las diez peticiones que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha planteado a la ministra de este ámbito, Carolina Darias, a la que exigió que se “ponga las pilas”, puesto que pese a no tener formación sanitaria, ha acudido -dijo- a las reuniones interritoriales. Además, exhibió en el estrado el libro ‘Una pandemia de errores’, con la imagen de Pedro Sánchez, y recordó una información de ABC que debía que adelantar una semana el confinamiento habría salvado 23.000 vidas.

Sanz denunció que el Gobierno les había dejado “solos” en esta tercera ola, en la que el exministro Salvador Illa era candidato en Cataluña. “No están para darnos lecciones, habéis perdido ese derecho”, afirmó la procuradora que acusó de nuevo al Ejecutivo de ocultar la cifra de fallecidos, “ahí si que es pierden toda la dignidad”. Además, criticó que haya dejado “abandonados” a los españoles al no exigir responsabilidades a Europa sobre el suministro de vacunas.

La socialista Judith Villar aseguró que la Junta ha hecho lo contrario de lo que se ha acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por lo que puso en duda que pidan asegurar la seguridad jurídica cuando se han recibido dos sentencias contrarias del Tribunal Supremo. Además, aseguró que la Junta hizo el “decretazo” sin negociación y consenso de los sindicatos.

“Vuelvan a la política útil”, dijo. “Échense a un lado”, añadió para dejar gobernar al ganador de las elecciones, Luis Tudanca. La socialista denunció que Cs no ha llevado a las Cortes ninguna iniciativa que implique a la Junta, a pesar del deterioro de la sanidad que aseguró la están dejando como un “erial”. “Ya se pueden espabilar”, dijo ante los resultados en Cataluña o en las últimas elecciones generales.

La ‘popular’ Rosa María Esteban respaldó la iniciativa ‘naranja’ porque aseguró Castilla y León ha tenido que luchar “en solitario” en la tercera ola y demandó “un plan de acción”, no 17, y nuevos instrumentos jurídicos “ágiles” y “paralelos y alternativos” al estado de alarma. “El Gobierno nos ha dejado solos”, agregó para proteger la salud y la vida. Además, pidió una mejor distribución de los medios técnicos y humanos, ampliar la formación, agilizar procesos de acreditación de títulos y una “eficaz” gestión de la vacunación, que debe tener una distribución equitativa.

Además, planteó una enmienda de adicción, aceptada por Cs, para reclamar una actualización de la Ley de 1986 de medidas especiales de salud pública y de la Ley General de Salud Pública (2011) para poder dotar a las comunidades de herramientas legales que permitan un control eficaz de esta pandemia y de otras que puedan presentarse en los próximos años.

La procuradora de Podemos Laura Domínguez expresó la “estupefacción” por la iniciativa, a su juicio comparable solo con el nivel de “desfachatez” de Cs, que recalcó gestiona a “golpe de ocurrencias”. Lamentó que no quieran asumir la gestión de los recursos humanos y recordó que piden aplicar una orden, que no está vigente, porque decayó con el primer estado de alarma. “Cabría desmontar toda esta propuesta”, dijo porque decayó el 21 de junio de 2020. Además, censuró que hablen de especialidades de enfermería familiar y comunitaria, pero habilitan bolsas de empleo como hacen Asturias, País Vasco o Aragón, y no dan salida profesional al personal que forman.

El ‘leonesista’ Luis Mariano Santos ironizó sobre la inclusión en la iniciativa del “abominable” decreto de personal y cuestionó que pidan coordinación al Gobierno, cuando no han sido capaces de pactarla. Además respaldó las demandas sobre vacunas, pero echó en falta sobre la equidad o transparencia sobre la estrategia de la Comunidad. “Lo están haciendo de forma errónea”, agregó a quienes a su juicio piden a otros lo que no hacen.

En nombre de Por Ávila, Pedro Pascual defendió la necesidad de coordinación entre comunidades tanto en materia de hostelería, como en la práctica del deporte. “Solo se logra confundir aún más a la población y generar desconfianza”, dijo y sobre la política de recursos humanos, demandó mejoras en las condiciones, porque a su juicio profesionales hay en España.

Finalmente, la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, respondió a Cs que su gestión es “perjudicial” para los ciudadanos y se sumó a la petición de dimisión del vicepresidente, Francisco Igea. También criticó que no se haya reforzado la atención, que no se haya contratado rastreadores y que hablen del suministro de vacunas, cuando generan problemas de “discriminación”, y se dedican a restringir derechos para encerrar a los ciudadanos en su casa. “Se han tomado la justicia por su mano”, concluyó.