Un verano a la sombra

Calor, con mucho calor. Así será el verano de 2021 en Castilla y León, con entre uno y dos grados por encima de la media del treintenio 1981-2010, y que estará acompañado de tormentas puntuales que dejarán una pluviometría normal, típica de esta temporada. Así lo vaticinó el jefe del Grupo de Predicción y Vigilancia de la Delegación Territorial de la Aemet en la Comunidad, Jesús Gordaliza, quien enfatizó particularmente el mes de julio, cuando esa anomalía podría llegar a ser hasta de tres grados. Todo ello, añadió, conllevará la entrada en ciertos momentos de olas de calor, que elevarán la temperatura en determinados momentos.

Sin embargo, a pesar de que el verano dejará temperaturas más altas de lo normal en Castilla y León y en España, su llegada, a partir del lunes, 21 de junio, a las 5.32 horas, no será agolpada. Más bien escalonada. Y es que el episodio convectivo que vive estos días la Península Ibérica no permitirá que el calor se imponga, como mínimo, hasta la mitad de la próxima semana. «Esta Dana se ha quedado estacionaria porque una dorsal en el Mediterráneo no la deja avanzar. Por eso hay aviso amarillo por lluvias en la Comunidad», sentenció.

Por esa razón, del 21 al 27 de junio se espera una «anomalía negativa» de temperaturas de unos dos grados, aunque después se irá corrigiendo. No obstante, admitió que en estas temperaturas hay «una pequeña trampa», pues esa diferencia será de entre 6 y 7 grados para las máximas en relación a esta época, que son «más esperables en abril que en junio». Pero para el final de este mes «se retomarán las temperaturas normales».

Esa fuerza a la que se refiere Gordaliza supondrá que julio cuente con la mayor anomalía, de entre uno y tres grados más de lo normal para ese mes, Agosto y septiembre podrían acompañarlo. En todo caso, estas altas temperaturas, dijo en declaraciones recogidas por Ical, llegan a toda Europa, pero se focalizarán en Francia y en la Península.

A su juicio, en 2021 ha ocurrido algo que desde su departamento ya han observado en los últimos años, que el verano «ya asomó a finales de mayo», un aspecto del que culpó al cambio climático. Es decir, que las estaciones «están variando» y, por ejemplo, el verano «empieza a finales de mayo o principios de junio y se alarga hasta las primeras semanas de octubre». Lo mismo ocurre con los inviernos, que «se acortan a dos meses, con unas cuantas intrusiones de frío polar y poco más». En cambio, las estaciones intermedias, primavera y otoño, «duran lo mismo pero varían temporalmente».