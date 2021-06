La Junta destina 10 millones a ayudas para los autónomos

La Junta de Castilla y León tiene previsto abrir una línea de hasta 10 millones de euros para dar ayudas directas a unos 3.000 autónomos de 3.000 y 8.000 euros en función del sector de actividad al que pertenezcan y así paliar las condiciones «leoninas» impuestas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Las cuantías mayores irán para los negocios del ocio nocturno (discotecas y salas de fiesta) mientras que el resto de sectores se benefiará de los 3.000 euros, que se comenzarán a cobrar a partir de septiembre. Los únicos requisitos de la convocatoria que ayer mismo se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) es estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social y las obligaciones tributarias del Estado, además de la obligación de mantener abierto el negocio durante seis meses desde la concesión de la ayuda.

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, aseguró que esta convocatoria está concebida especialmente para los autónomos que pertenecen a los sectores excluidos de las ayudas estatales o que no pueden cumplir las exigencias «leoninas» establecidas por el Gobierno central. No en vano, precisó que las agrupaciones de autónomos calculan que la mitad de los fondos no se ejecutarán. En todo caso, estas ayudas de la Junta serán compatible con fondos de otras administraciones.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, manifestó en su cuenta de Twitter que estarán ayudas estarán financiadas con los 335 millones que el Ejecutivo central entregó a la Comunidad, en el marco de los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Además, la Junta busca con estas ayudas apoyar la recuperación y paliar las consecuencias económicas que han sufrido estos sectores a raíz de la crisis sanitaria de la covid. En este sentido, recordó que el objetivo es ayudar a uno de los colectivos más afectados por la pandemia durante los últimos 15 meses y no dejar fuera a ningún autónomo, por lo que tienen previsto que se cubran el «cien por cien».

Las ayudas se podrán solicitar a partir del próximo lunes, a las 9 horas, y hasta el 19 de julio, aunque el cobro de las mismas no se producirá hasta el cierre de la convocatoria y tras analizar la solicitud y que la administración compruebe los requisitos. La previsión es que la transferencia del dinero a los autónomos no se produzca hasta octubre. «La administración es muy garantista», justificó la consejera.

Amigo destacó que la convocatoria, gestionada por la Dirección General de Economía Social y Autónomos, será «abierta», «dinámica» y «flexible». Y es que la Consejería ha destinado, en principio, cuatro millones de euros, aunque la previsión es que se incorporen nuevas dotaciones presupuestarias hasta alcanzar, al menos, los diez millones. Además, cabe la posibilidad de incluir entre los beneficiarios a más sectores afectados aparte de los 75 contemplados inicialmente vinculados a servicios profesionales, artesanía, espectáculos, fabricación o actividades comerciales y otros autónomos del ocio nocturno.

Solicitud telemática.

La consejera también subrayó que la solicitud, de forma telemática a través de la página de Tramita Castilla y León, será sencilla para reducir «al máximo» la burocracia, ya que solo necesitará una declaración responsable y dar permiso para que la Junta consulte la documentación necesaria, según informa Ical.

El director general de Economía Social y Autónomos, Juan Pablo Izquierdo, expuso los requisitos «básicos» para beneficiarse de la ayuda como por ejemplo estar dado de alta como autónomo, empadronado en Castilla y León y con el domicilio fiscal en la Comunidad. En cuanto a la necesidad de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, precisó que es suficiente contar con el certificado que acredite el aplazamiento del abono o la negociación de la deuda.

Además, hizo hincapié en que el autónomo debe revisar, de forma periódica, el correo electrónico suministrado para que la administración pueda contactar con él para algún requerimiento o completar trámites.