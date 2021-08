Un billete caro con cruces clave

La Real Sociedad y el Real Betis, representantes españoles en la Liga Europa 2021/22, no tendrán un inicio fácil de competición, cuya final se disputa en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, al quedar encuadrados en dos de los grupos más complicados tras el sorteo realizado en Turquía.

Los donostiarras se las verán con el Mónaco, de la Ligue 1 francesa, y el PSV Eindhoven, de la Eredivisie de los Países Bajos, en un Grupo B completado por el Sturm Graz austriaco. Grupo complicado con cruces clave ante los neerlandeses.

Por su parte, el Real Betis quedó encuadrado en el Grupo G ante el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana, el Celtic Glasgow escocés y el Ferencváros húngaro. Otros dos rivales fuertes para un Betis que deberá sudar si quiere soñar con alzar el título en casa de su eterno rival.

Grupo A: Olympique de Lyon, Rangers, Sparta de Praga, Brondby

Grupo B: Mónaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

Grupo C: Nápoles, Leicester, Spartak de Moscú, Legia de Varsovia

Grupo D: Olympiacos, Eintracht de Frankfurt, Fenerbahce, Antwerp

Grupo E: Lazio, Lokomotiv de Moscú, Olympique de Marsella, Galatasaray

Grupo F: SC Braga, Estrella Roja, Ludogorets, Midtjylland

Grupo G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros

Grupo H: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid de Viena

Gerard Moreno, el mejor de la temporada pasada

El jugador del Villarreal CF Gerard Moreno fue designado, antes del sorteo, como mejor jugador de la Liga Europa 2020/21, conquistada por el Submarino Amarillo gracias, en parte, a los 7 goles y 4 asistencias del delantero internacional español.

"Me hubiera gustado estar allí para recibirlo. Me hace mucha ilusión este premio. Para nosotros la temporada pasada fue histórica para el club, el primer título europeo en su historia. Por eso nos hizo tanta ilusión. Me hace mucha ilusión recibir este premio, para mí es muy importante", aseguró.

Moreno quedó por delante de Bruno Fernandes y Edinson Cavani, ambos jugadores del finalista Manchester United, en la votación a cargos de entrenadores y periodistas. Los cuatro ganadores anteriores fueron Romelu Lukaku, Eden Hazard, Antoine Griezmann y Paul Pogba.

Sorteo de la Conference League

La puesta en escena de la nueva competición continental, la Liga Conferencia, con Tirana como sede de la final, dejó un trayecto asequible para la Roma y abrupto para el Tottenham, dos de los grandes reclamos del cartel competitivo.

Por primera vez en más de veinte años serán tres los torneos europeos a lo largo de la temporada. Junto a la Liga de Campeones y la Liga Europa nace este curso la Liga Conferencia a la que aspiran treinta y dos equipos repartidos, en la fase de grupos, en ocho cuartetos. No habrá representación española.

Los ocho primeros de cada uno de ellos alcanzará directamente los octavos de final y el segundo jugará una eliminatoria con los terceros clasificados de los grupos de la Liga Europa.

La Roma de Jose Mourinho, el Tottenham, el Feyenoord de Róterdam o el Basilea suizo son alguno de los equipos, frecuentes en Liga de Campeones, que aspiran al éxito en la Liga Conferencia. El campeón del torneo se asegura su participación en la próxima edición de la Liga Europa.

El conjunto romano parte como claro favorito al primer lugar de su cuarteto en el recorrido que compartirá con el Zorya Lugansk de Ucrania, el CSKA Sofía y el Bodo/Glimt noruego.

Menos facilidades se va a encontrar el Tottenham que lidera Harry Kane y que se ha reforzado con el español Bryan Gil. El conjunto de Nuno Espirito Santo ha quedado vinculado a un rival duro como el Stade Rennes francés. El Vitesse neerlandés y el Mura esloveno completan el cartel del Grupo G.

El Feyenoord, un histórico venido a menos, no partió como cabeza de serie. Quedó encuadrado en el Gruo E, con el Slavia Praga como primer adversario y el Unión Berlín alemán y el Maccabi Haiffa como resto de pretendientes a la clasificación.

Por primera vez participará en una fase de grupos de un torneo europeo un conjunto gibraltareño. Será el Lincoln Red Imps, que hizo historia al lograr la clasificación. Compone el Grupo F junto al Copenhague, el PAOK Salónica y el Slovan Bratislava.

El Basilea, que es un habitual en los eventos continentales, encabeza el cuarteto H con el Qarabag de Azerbaiyán, el Kairat Almaty de Kazajistán y el Omonia Nicosia chipriota.