Teresa Martín vuelve a la música con Mira Godot

Teresa Martín, cantante y compositora abulense que anunció su retirada de la música en el año 2017, después de haber publicado dos discos titulados Todo está bien (2012) y Giro Vertical (2016), ha anunciado que cambia esa decisión y vuelve al mundo de la música profesional con un nuevo proyecto al que ha denominado Mira Godot.

Este regreso al mundo de la música, de nuevo ejerciendo como cantante ycompositora de todos los temas, es una decisión que Teresa Martín explica que «ha salido de mí como una necesidad; hace cuatro años anuncié que lo dejaba porque sentía que la música ya no me realizaba, que no disfrutaba con ella, pero ahora, después de cuatro años de barbecho artístico, he decidido volver porque entiendo que vuelve a ser una forma de realización personal».

Mira Godot, este nuevo proyecto capitaneado por Teresa Martín, nace como «un nuevo concepto musical, una nueva forma de vivir la música» que significa «un salto cualitativo tanto en el nivel compositivo como en el de la producción y también en el de las letras de las canciones, textos que han cambiado mucho con respecto a los de los discos anteriores porque responden a este nuevo momento personal y las hago buscando la esencia, con mucha energía y mucho impulso vital».

Es en esencia, resume la compositora y cantante abulense, «un proyecto diferente que no tiene nada que ver con los discos anteriores, acorde a mi momento actual en el que siento que algo ha renacido, un algo que quiero compartir a través de la música».

Tolo Pueyo, que ya la acompañó en su etapa anterior, vuelve a tomar «las riendas de la producción y dirección musical», completando un «tándem sonoro» que, manifiesta Teresa Martín, da como resultado «un sonido rotundo cargado de profundidad y energía, con más peso y más completo, ambos hemos evolucionado a la par y eso se ha traducido en una mayor calidad en la música que hacemos».

Ahora mismo Mira Godot está trabajando en la grabación del que será su primer disco, del que «la mitad está ya prácticamente hecho», un trabajo el que quieren lanzar a primeros de marzo su primer single, una canción titulada Cable a tierra cuyo vídeo ha sido dirigido por el también abulense Gonzalo Martín.

El proyecto musical Mira Godot, un nombre que apunta directamente a la obra de Samuel Beckett Esperando a Godot, es «un alter ego cargado de sentido que, poco a poco y a cada paso, su música irá descifrando. A la espera de un tal Godot, Mira Godot estará haciendo música hasta poder quitarse el sombrero...»

Y mientras comparte su canción Cable a tierra, a la espera del disco que está realizando, Mira Godot «arranca motores» colgando en las redes tres covers de canciones en inglés que Teresa Martín ha trasvasado al castellano: la celebérrima Losing my religion, de REM; Wonderwall, de Oasis, y Animal Instinct, de The Camberries.

Los covers, el adelanto del videoclip de Cable a tierra y toda la información que Mira Godot ha comenzado a ofrecer a sus seguidores, pueden encontrarse en sus redes sociales (Instagram, Youtube, Facebook, @miragodot) y en el enlace directo al instagram https://www.instagram.com/miragodot/.