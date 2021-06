Rubén Ramiro no seguirá en el Real Ávila

«Gracias Rubén Ramiro. Echaremos de menos tus galopadas por la banda, tus detalles de crack y tus golazos. Y, por supuesto, tu empeño por hacer siempre un vestuario que sonría. Ha sido un lustro inolvidable a tu lado. Muchísima suerte».

Con este mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, elReal Ávila anunciaba que el jugador Rubén Ramiro no continuará en el club encarnado la próxima temporada.

El propio futbolista, también a través de sus redes sociales, se despedía del que ha sido su club en los últimos cinco años anunciando que «tras pasar los últimos 5 años de mi vida en Ávila toca poner rumbo hacia otra parte. Cinco años después cierro una puerta y abro otra. Pero antes de seguir quiero deciros que en este tiempo me he sentido como en casa, un abulense más compartiendo con todos vosotros muchos sueños, triunfos e ilusiones, y lidiando con las derrotas en los momentos duros, siempre con el trabajo por delante. Dejo en Ávila 5 años de recuerdos y sobre todo de amigos, de los que espero seguir sabiendo allá donde vaya y a los que tengo muchas cosas que agradecer, desde el cuerpo técnico, directiva, compañeros y entrenadores, hasta vosotros, por supuesto la afición. Aunque las despedidas no son fáciles, hay momentos en los que decir adiós es la única manera de continuar el camino. Para siempre, un encarnado más. Gracias».