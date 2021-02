La justicia gratuita bajó un 37% en Ávila a raíz del covid19

El Colegio Oficial de Abogados de Ávila tramitó 1.170 expedientes de justicia gratuita a lo largo del año 2020, lo que supone un descenso cercano al 37% respecto a la actividad realizada por los letrados que forman parte del turno de oficio el año anterior, en el que gestionaron 1.852 expedientes de justicia gratuita. La pandemia está detrás de este significativo descenso, que en términos absolutos supone que en el año del coronavirus se tramitaron 682 expedientes de este tipo menos que en 2019.

Esta disminución obedece en buena parte al tiempo en el que permanecieron cerrados los juzgados de Ávila a raíz de la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la expansión de la pandemia en sus primeros momentos, cierre que se prolongó entre mediados de marzo y el mes de junio de 2020. Así lo apuntan a esta Redacción desde el ColegioOficial de Abogados de Ávila. «El descenso de expedientes se explica, entre otros motivos, por la suspensión de muchas actuaciones procesales por la pandemia, por ejemplo se han reducido las declaraciones de investigados y no han tenido lugar durante la paralización de los juzgados (hasta junio)», revelan desde el mismo.

De hecho, el Servicio de Orientación Jurídica, que es el órgano del Colegio de Abogados que asesora a los ciudadanos en este ámbito y que, en último término, es el que determina si un ciudadano tiene o no derecho a la justicia gratuita en función de su renta y otras circunstancias, «estuvo suspendido durante casi todo el cierre de los juzgados», retomándose en mayo telefónicamente y posteriormente ya de forma presencial. No obstante y a pesar de los condicionantes que impuso la pandemia, «las asistencias en turno de oficio penal no estuvieron paralizadas en ningún momento» y, de hecho, «se siguieron prestando 24 horas al día siete días a la semana» incluso en los momentos más duros del confinamiento, subrayan desde el órgano colegial.

por jurisdicciones. No en vano, más de la mitad de las designaciones de casos en turno de oficio realizadas en el año 2020 por el Colegio Oficial de Abogados de Ávila correspondieron al ámbito Penal, que sumaron 723. Muy de lejos le siguen los casos del turno civil (256); 153 del matrimonial; 145 en violencia de género; 32 en el social -que se puso en marcha como turno independiente en junio-, 16 en extranjería y 7 en el turno penitenciario, según los datos facilitados a este diario por el mismo.

De las 1.332 designaciones en turno de oficio realizadas en Ávila a lo largo de 2020, 264 se produjeron durante el estado de alarma, lo que supone casi un 20% del total.

