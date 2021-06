Se sube el aforo y eliminan los turnos en las piscinas

Las mejoras en las condiciones sanitarias han permitido modificar las condiciones de uso de las piscinas municipales previstas en un principio desde el Ayuntamiento de Ávila, y ante su inminente apertura este martes 1 de julio, se han eliminado los turnos y aumentado el aforo, tal y como anunció el teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Cultura, José Ramón Budiño, que junto con el concejal de Deportes, Félix Meneses, y el responsable de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Ávila, José Carlos Cubillo, han visitado las instalaciones para dar a conocer las novedades antes de que comience la temporada veraniega 2022.

De esta manera, desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto las piscinas municipales abrirán desde las 11,00 y hasta las 20,00 horas, con una entrada única que podrá utilizarse durante todo el día, con la opción de salir de la instalación a medio día y volver por la tarde con esa misma entrada.

El aforo de los tres vasos en conjunto será de 400 personas, el máximo permitido, según anunció Cubillo, quien informó que en cuanto a los usuarios en total en la piscina, se establece en 800 personas, el máximo permitido, que deberán cumplir las medidas higiénico sanitarias de distancia de seguridad entre no convivientes, higiene de manos o uso de mascarilla cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad, pero que no tendrán el césped parcelado como el año pasado al permitirse, en esta ocasión, el aforo total de la instalación.

Budiño aseguró que desde el Ayuntamiento de Ávila se ha intentado ofrecer «todas las facilidades que están a nuestro alcance para que los abulenses puedan disfrutar de estas instalaciones», teniendo en cuenta que estamos «en un año difícil, en el que las circunstancias varían de manera semanal, por lo que estamos acondicionando las instalaciones en las mejores condiciones para que se puedan utilizar».

La entrada básica cuesta 3,15 euros, que se reduce a 2,15 euros con el carné joven (de 15 a 30 años) y para mayores de 65 años. La entrada infantil (de 2 a 14 años) tiene un precio de 1,25 euros, que se reduce a 0,50 euros para las actividades organizadas de campamentos. El bono básico de 15 pases tiene un precio de 37,8 euros (26,1 € para usuarios del carné joven y mayores de 65 años) y el de 30 pases, de 70.2 euros (49,5 € para usuarios del carné joven y mayores de 65 años). El precio del bono infantil de 15 pases es de 15,75 euros y el de 30 pases, de 28,8 euros.

A diferencia del año pasado, en el que las entradas tenían que reservarse y sólo de podrían adquirir de manera telemática, para esta temporada veraniega también podrán adquirirse online, a través de la web del Ayuntamiento de Ávila, pero se abre la posibilidad a hacerlo en taquilla, y se permitirá a los usuarios poder salir para volver a entrar a lo largo de la jornada.