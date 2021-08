Ávila, con 34 casos más, tiene 56 brotes covid activos

Ávila registró en la última jornada 34 positivos en covid-19, lo que eleva la cifra en la pandemia a 16.059 casos registrados. En este momento hay activos 56 brotes de coronavirus con 221 casos asociados a ellos.

Ávila se mantiene como la provincia con peores datos de Castilla y León pero ya suma dos días de mejoría de la incidencia. Ahora mismo hay 519 casos por 100.000 habitantes a 14 días y 235 a una semana, muy por encima de los datos regionales, que se sitúan en 365 y 162 casos respectivamente.

Estas mejores cifras en Ávila se ven también en la contagiosidad, que desciende, y que se sitúa en 0,88 afectados por cada infectado, más o menos en la media regional (0,86).

Donde no hay buenas noticias es en la hospitalización covid, con cuatro ingresados más, todos en planta, de modo que hay 19 personas infectadas en planta y seis en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde no se logra mejorar los datos. No ha habido en el último día ni fallecidos (353 en toda la pandemia) ni altas en el hospital.