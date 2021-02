El PSOE denuncia "anomalías" en la contratación municipal

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ávila ha denunciado las "anomalías" que, a su juicio, existen en torno a la contratación municipal en el Ayuntamiento de Ávila, para lo que hacen referencia a un informe anual elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación pública, correspondiente a 2020, del que se puede concluir que "se tiene que mejorar de manera importante en algunas cuestiones", señaló su portavoz, Yolanda Vázquez.

En esas consideraciones apuntadas sobre Ávila, Vázquez habló de las "incidencias" detectadas en la contratación menor, ya que en algunos casos "no se solicitan los tres presupuestos o no se se justifican las no peticiones de esas ofertas en los contratos menores", algo "de lo que tenemos ejemplos como la ofrenda floral o la estrategia de turismo", aseguró. Las prestaciones sin cobertura contractual, el fraccionamiento superando los umbrales de los contratos menores, los contratos encadenados o el mantenimiento de contratos pese a la finalización de las prórrogas, "como está ocurriendo con el contrato de la recogida de basura y limpieza viaria desde hace dos años y medio", remarcó, son algunas de las cuestiones que el informe reprocha al Ayuntamiento de Ávila, según la portavoz.

Por todo ello, el grupo municipal socialista considera que el equipo de gobierno suspende en transparencia y adolece de una política tendente a fomentar la participación ciudadana y el rigor económico, algo que afecta a todos los abulenses, dado el "importante peso de la contratación pública en la economía local".

"Si hace unos días les hablaba de ciertas irregularidades en la gestión económica del equipo de gobierno, hoy queremos denunciar el abuso que hace Por Ávila de los fraccionamientos contractuales y de los contratos menores, que es un recurso sospecho de ser transparente porque no existe concurrencia competitiva y que se redactan para ser adjudicados, como se suele decir, a dedo", se trasladó desde el PSOE.

"Los socialistas, desde luego no compartimos estas formas, no sólo por la opacidad del proceso, sino porque coarta las posibilidades de muchos abulenses a una opción laboral. Nosotros creemos que hay que diversificar y dar opciones a todas las empresas y autónomos de Ávila en igualdad de condiciones, con publicidad, luz y taquígrafos. Sin embargo, el equipo de gobierno está en las antípodas de esta idea", señaló la portavoz, quien también añadió que "tenemos una Concejalía de Transparencia que debería hacer que estas cosas no ocurrieran".

Una de las áreas que "más uso hace del contrato menor" es la de turismo y comercio, aseguró la concejala Eva Arias, quien criticó que "precisamente es el área con mayor peso en la economía local, donde debería abrirse el abanico de posibilidades para poder crecer y contar con la opción más competitiva y de más calidad. Hasta en una comunidad de vecinos se piden más presupuestos y proyectos que este ayuntamiento", reprochó.

"Entendemos que los trabajos que puedan desempeñarse deben estar avalados y adjudicarse conforme a un criterio técnico sobre una base sólida, no sobre si conocemos a unos y a otros o si me han dicho que lo hacen bien. Sólo en el área de turismo, desde que se conformara el actual gobierno municipal, se han adjudicado más de una decena de contratos menores que van desde la contratación de equipo de sonido a la impresión de papeletas o la gestión de las redes sociales", subrayó, lo que le lleva a pensar que Por Ávila "no apuesta por la transparencia y el control, demostrando una falta de rigor y de responsabilidad".