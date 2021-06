La Sub-21 se lo toma muy en serio

La selección española Sub-21 dio la cara este martes en el extraño amistoso disputado ante Lituania (4-0), un partido sin historia y que jugó el 'segundo' equipo nacional tras el positivo por coronavirus de Sergio Busquets, que ha alterado por completo el plan de España antes de debutar en la Eurocopa el próximo lunes.

El equipo de Luis de la Fuente, recientemente eliminado en semifinales del Europeo Sub-21, ya estaba de vacaciones y fue reclutado en un santiamén para evitar suspender el amistoso. Sin el objetivo inicial, que España se rodase antes de la EURO, la cita perdía toda enjundia salvo para los propios futbolistas, que hicieron historia.

Butarque fue testigo de la jornada con más debuts internacionales en la historia de España: un total de 16 jugadores se enfudaron por primera vez la camiseta nacional de la absoluta, todos los que jugaron salvo Bryan Gil, que ya lo había hecho hace unos meses antes con Luis Enrique. Una cita muy especial pese a que el coso pepinero apenas estuviese poblado por medio centenar de espectadores.

La noche fue redonda para España que encontró el camino del gol a los cuatro minutos, en una acción que culminó Hugo Guillamón en el corazón del área. Fue un penalti en movimiento tras un error clamoroso de los lituanos, una selección que no sólo no estará en la Eurocopa, es que no fue capaz de ganar un solo partido en la fase de clasificación.

El nivel del equipo dirigido por Valdas Urbonas, el 134 del ranking FIFA, no fue rival para la Sub-21 española. El central del Valencia abrió el camino, pero España no dejó de buscar ampliar la renta. A los 20 minutos del 1-0 llegó el segundo tras un zapatazo del madridista Brahim, que ha jugado una buena temporada este curso cedido en el AC Milan.

De hecho, el malagueño -al que le gustaría seguir en Italia- hizo bueno un pase magnífico de Gonzalo Villar, otro de los protagonistas del choque. El de la Roma fue de lo mejor en la apacible noche pepinera, que pudo haber visto el tercero mucho antes de lo que lo logró Miranda en la segunda mitad. Abel Ruiz falló un penalti provocado sobre Bryan Gil.

El andaluz, otro de los que siempre llama la atención, volvió al que fue su campo la temporada pasada y no tuvo fin a la hora de buscar las cosquillas a su rival. Otra jugada por banda de muchos quilates, en esta ocasión por la diestra, terminó en una ocasión magnífica que estuvo a punto de rubricar el culé Mingueza.

Pero los pupilos de Luis de la Fuente siguieron con su producción en la segunda parte, no se dieron por satisfechos y encontraron el 3-0 con una falta de Miranda llena de fortuna. Primero rozó la barrera, después el portero y acabó besando las redes tras tocar el palo. El tanto mató definitivamente a los lituanos, que no llegaron a inquietar la portería española. Ni a Álvaro Fernández, ni a Josep Martínez en el tramo final.

A cuarto de hora para el final, el espanyolista Puado marcó el definitivo 0-4 con un revés sensacional dentro del área. La volea del 'perico' fue el broche perfecto a un partido que perdió todo su sentido tras el positivo de Busquets y quedará en anécdota para los españoles, que debutarán en la Eurocopa con tan solo un amistoso a su espalda, el de Portugal del pasado fin de semana.