"2020 me ha dejado algo bueno, estar con mi familia"

Se han cumplido dos años desde aquel nefasto mes de diciembre, desde aquella mala pisada en el Campeonato de Cataluña por Equipo en 2018 en el que Paula Arias se fracturaba el peroné. Hasta ese momento la tenista abulense apenas había tenido percances –en 2014 un problema en la muñeca– que la sacaran de las pistas. Desde entonces las añora, las echa de menos, más fuera que dentro últimamente. «Se ha juntado todo» reflexiona la abulense, en estos momentos de nuevo parada por un problema en el hombro y sin nada de tenis desde el pasado mes de agosto. «Paciencia, día a día» se dice la abulense, que aguarda con ánimo a su próxima prueba médica, dentro de tres semanas, con la esperanza de que el trabajo de recuperación que viene realizando en estos meses haya dado sus frutos.Las pruebas anteriores han sido positivas y hablan de una buena recuperación del nervio.Sin embargo no es momento de precipitarse. «Lo único bueno de todo lo que está pasando es que ahora se está compitiendo menos» se dice la abulense, ya en Barcelona de nuevo para seguir con su recuperación. No es lo único. «Si algo me ha dejado este 2020 es que he podido estar con mi familia más que en todos estos últimos cinco años». Y eso también es un premio merecido.

Han sido dos largas lesiones y una pandemia de por medio. «Ha coincidido así» y no ha sido sencillo. «Hay que mirar lo positivo. Estudiar –Dietética y Nutrición en la Universidad Católica de Ávila– me está salvando bastante». Un buen momento también para sacarse el carné de conducir, leer... Al mal tiempo, buena cara.

Y tiene que poner la mejor de todas Paula Arias tras un 2020 en el que esperaba dejar atrás todo lo ocurrido en 2019. No pudo. El 2020 comenzaba de nuevo con cita en el quirófano para retirarle los tornillos y las placas de la primera intervención en el peroné. Todo salió bien, incluida la recuperación. «Estaba todo perfecto, estaba en mi primer torneo en Turquía, jugando bien, contenta por el regreso cuando llegó la pandemia».De nuevo a parar cuando apenas había vuelto a las canchas. «Me fastidió bastante».

Como todos los deportistas se mantuvo activa en casa. «Había que estar preparada para la vuelta». No fue sencillo ni fácil. «Se hizo largo, pero mereció la pena» recuerda la abulense cuando miraba a su regreso entonces a las canchas. Sin embargo la suerte la tenía deparada un nuevo revés. «Apenas dos días antes de empezar el primer torneo, un nacional en Girona, comencé con dolores en el hombro». Comenzó su periplo por los médicos, arrastrando el dolor, hasta que tuvo que parar. «Se vio que era una lesión en el nervio.Desde el 20 de agosto paré de jugar al tenis». Y así sigue desde entonces, aguardando el OK de los médicos para poder volver «poco a poco».

No hay una explicación a todo lo vivido estos años por la abulense. «No puedo considerar que hayan sido lesiones musculares porque el cuerpo no aguante. Han sido lesiones diferentes como una fractura del peroné o esta lesión en el nervio del hombro, que es muy rara.No es por hacer nada malo, sino por un mal gesto en un momento determinado lo que me ha producido esta lesión».

Se mantiene tranquila porque sabe que las cosas las está haciendo bien, «que estoy en buenas manos» precisamente para volver a tener una raqueta lo antes posible entre las suyas.