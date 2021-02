Fomento del empleo y RPT centrarán las mociones del PP

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila llevará al Pleno de este viernes dos mociones centradas en incentivar la creación de empleo en la ciudad y en retomar la tramitación Relación de Puestos de Trabajo (RPT) acordada y aprobada inicialmente en 2019.

Respecto a la primera, plantea establecer una partida específica en el proyecto de Presupuesto Municipal de 2021 que se dedique a acciones que incentiven la creación de puestos de trabajo en el municipio, y contar con los grupos políticos del Consistorio, los técnicos municipales, de la Junta de Castilla y León y del SEPE, así como con representantes del diálogo social para crear un grupo de trabajo que determine, enfoque, planifique y desarrolle las iniciativas y acciones concretas más adecuadas a tal fin.

La portavoz municipal del PP, Sonsoles Sánchez-Reyes, subrayó que durante la pandemia, “la mayoría de los meses se ha destruido empleo” y más concretamente “en 14 de los 19 meses de mandato del actual equipo de gobierno ha subido el paro”. Y “si bien es verdad que el mercado laboral no está regulado por los ayuntamientos, de ahí a cruzarse de brazos hay un mundo, pues el Ayuntamiento tiene herramientas para paliarlo, como por ejemplo, mediante la creación de incentivos al emprendimiento, al fomento del empleo público, a la dotación a las empresas de medios para desarrollarse incorporando talento y capacidad a sus plantillas, a la oferta de salidas laborales a personas con dificultades físicas, sensoriales o intelectuales y a la vigilancia para conseguir el óptimo funcionamiento del mercado de trabajo”, indicó.

“A falta de un plan estratégico municipal de fomento del empleo, cuya propuesta de creación realizó este grupo y fue rechazada por el Pleno en junio de 2020, consideramos que consignar una partida en el Presupuesto municipal destinada a la puesta en marcha de incentivos para la creación de puestos de trabajo es imprescindible para que el Ayuntamiento tome las riendas de este problema acuciante para tantos abulenses”, señaló Sánchez-Reyes, quien apuntó que no se recoge ninguna partida específica en la moción porque “suele tener más éxito dejar abierta a la negociación la cuantía. Lo importante es que el Ayuntamiento esté del lado de los ciudadanos para paliar esta situación”, comentó la portavoz popular, quien además remarcó que “ayudaría mucho para ser más precisos tener el borrador de presupuestos”.

Por lo que respecta a la otra moción, el Grupo Popular plantea continuar, adoptando todas las adaptaciones legales y administrativas que sean precisas, la tramitación de la Relación de Puestos de Trabajo acordada en 2019, en los mismos términos en que fue consensuada por los grupos políticos y los trabajadores del Ayuntamiento de Ávila representados por los diferentes sindicatos.

Dicha RPT, según explicó el concejal Miguel Ángel Abad, “supuso un esfuerzo técnico y jurídico, y debe retomarse a la mayor brevedad para que se presten servicio con mayor calidad y para dar certidumbre y tranquilidad a los trabajadores públicos de esta casa”.

Entiende Abad que la situación económica actual “no puede ser una barrera infranqueable” para retomar su tramitación, pues como recordó “hablamos del sustento de las expectativas y proyectos de 500 familias abulenses”. “Solo hace falta sentarse y ver lo que es susceptible de mejora”, añadió.

Proyecto de Presupuesto.

La portavoz del Grupo Popular, Sonsoles Sánchez-Reyes, hizo también una reflexión sobre la “falta” de un proyecto de presupuesto municipal para este año y comentó en ese sentido que “el alcalde, que es un maestro de la distracción, lleva muchas semanas diciendo que no había ni hay un proyecto de presupuestos porque el Ayuntamiento necesita saber exactamente la cuantía de dinero que le van a transferir tanto el Gobierno de España como el de Castilla y León. Una excusa falsa pues según parece, estamos a punto de conocer ese proyecto de cuentas municipales y del Gobierno y de la Junta sabemos ahora lo mismo que en los últimos tiempos. Al Gobierno de España ni está ni se le espera, y del Gobierno autonómico conocemos al detalle todas las inversiones, subvenciones y colaboraciones que se están realizando con las entidades locales, incluido este ayuntamiento”. Considera Sánchez-Reyes que “si no hay presupuestos municipales es por que estamos ante un equipo de gobierno que o no sabe o no quiere elaborarlos, y no sabemos qué será peor”.

Además, según explicó, “el alcalde está dejando caer que la oposición debe tener altura de miras y acortar los plazos para presentar enmiendas”, algo que cree que “es otro más de los burdos trucos de Por Ávila para hacer que la oposición quede como poco colaborativa”. Por ello, dejó claro que el Grupo Popular “empleará el tiempo que el reglamento le permite para estudiar, analizar y enmendar sus cuentas, si es que algún día aparecen”. “Si los presupuestos no van a estar plenamente vigentes hasta muy avanzado el mes de abril, como mínimo, no va a ser por culpa de la oposición, sino por la inoperancia del equipo de gobierno, al que los abulenses dieron la responsabilidad de gobernar esta ciudad. La lástima es que solo les interesan los juegos florales, no el trabajo real, y eso lo está pagando muy caro esta ciudad”, subrayó.