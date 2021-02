La Biblioteca suspende sus talleres de la próxima semana

La Biblioteca Pública de Ávila, dependiente de la Junta de Castilla y León, ha decidido suspender los talleres infantiles que había programado para la próxima semana, los días 15 y 16, ante la nueva prórroga de las medidas de carácter excepcional frente a la pandemia aprobada por el gobierno regional.

Esos dos talleres, que iban encadenados, comenzaban el lunes con una actividad dedicada a la bandera comunera (para recordar que en el año 1521 los comuneros fueron derrotados en la Batalla de Villalar, episodio histórico relevante del que aún se conserva la bandera que portaban sus protagonistas) y continuaban el martes hablando de ‘La jura de Ávila’ (para recordar que en 1520 los comuneros se reúnen y juran en Ávila por un gobierno más justo y democrático.

Aunque esa actividad se suspende, desde la Biblioteca recuerdan que el resto de las programadas para este mes se realizará en streaming, sin público, a través del canal de youtube de la Biblioteca y del Canal Cultura de la Junta de Castilla y León.

La siguiente cita es este miércoles, a las 18,00 horas, con un nuevo recital del programa ‘Miércoles musicales’, que será ofrecido por el dúo formado por María Crespo Quirós (al piano) y Carlos Serna Rodríguez (al violín), intérpretes abulenses que han preparado para la ocasión una ‘Tarde de cine’, con una selección de música compuesta para el séptimo arte.

El repertorio, con las adaptaciones y arreglos de la música interpretada realizados por los componentes del dúo, lo forman los siguientes temas: Habanera, de la ópera Carmen, una de cuyas adaptaciones más populares para la gran pantalla fue la dirigida por Florián Rey e interpretada por Imperio Argentina; tema central de La lista de Schindler; Can you feel the love tonight, de la película El rey León; Notebook, de El diario de Noa; Complaint de la butte, compuesto para la película francesa French Cancan pero que se hizo célebre en Moulin Rouge; Volare, de la película italiana El cielo pintado de azul; tema central de Lo imposible; Cerft volant, de la película Los chicos del coro; tema central de Cinema Paradiso… para cerrar con un medley de películas de Disney.

Las dos siguientes citas de los ‘Miércoles musicales’ serán los días 17 de febrero, cuando Sergio Fulqueris (guitarra), y Fernando Bravo (flauta y saxo) ofrecerán su espectáculo’Latín Jazz’, y 24, cuando un dúo de piano y violonchelo recreará el mundo de la animación japonesa con un concierto de ‘Música Anime’.