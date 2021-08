La suspensión del Imserso, "otro palo" para las agencias

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendía cautelarmente hace unos días los viajes del Imserso, una noticia que para las agencias de viajes representa «otro palo más» después de los 17 meses de parón forzado que han afrontado a causa de la pandemia.

Así valoraba este jueves para Diario de Ávila la suspensiónTeresa Mayor, presidenta de la Asociación de Viajes de Ávila (Asavia), entidad adscrita a Confae, que se encarga de poner voz a un sector, lamenta, muy castigado a causa de la crisis que atraviesa el país.

Mayor hace suya la reclamación lanzada desde la FederaciónCastellano yLeonesa de Agencias de Viajes (Feclav), que denuncia la «pasividad del Gobierno ante la suspensión cautelar del programa Imserso».

Y es que, tanto los miembros de esta entidad como la propia Mayor tienen claro que «esta situación está provocando un retraso en la contratación de estos programas y la posible ayuda financiera para el sector de las agencias de viajes en la Comunidad de Castilla y León». Esto supondría, aseguran, «realizar más de 6.000 salidas desde Castilla y León y una repercusión de más de tres millones de euros».

«Después de 17 meses de parón», habla ahora Mayor, «se anunció que en mayo se retomaban los viajes del Imserso y realmente ahora hay un parón que no sabemos por qué».

Por todo ello, la presidenta de Asavia nos confirma que Feclav va a comenzar a tener reuniones con todas las diputaciones provinciales con el fin de poder realizar un programa social alternativo en las distintas provincias de la región. «Y asimismo, se está en conversaciones con las diferentes federaciones regionales pertenecientes a la ConfederaciónRegional de Agencias d Viajes a nivel nacional para atraer a estas provincias los turistas que llegan gracias a Castilla y León gracias al Imserso», se apunta en este caso desde Feclav.

Y es que, como apunta Mayor, la suspensión de los viajes del Imserso no tiene sólo consecuencias negativas para las agencias, sino, también, a nivel turístico en general.

Aunque, claro está, en su caso la denuncia se personaliza en las agencias. «El del Imserso es un programa público que puede vender cualquier agencia que se dé de alta», explica la presidenta, que apunta que en Ávila (capital y provincia) se cuenta en la actualidad con unas 15 agencias.

Negocios que siempre habían encontrado en estos viajes un ‘extra’ con el que alargar en el mes de octubre la temporada veraniega. «Es que en Ávila siempre hay un parón grande ese mes», abunda en la idea, «y con ese programa ampliábamos nuestra oferta un mes más, algo básico para poder ‘sobrevivir’ después en invierno».

Pero ahora no cuentan con esa ‘bombona de oxígeno’. Y aún así, «no vamos a rendirnos», dice con mucho empuje Mayor. «La esperanza no la perdemos. Si llevamos aguantando 17 meses no vamos a hundirnos ahora».

Lo dice pese a los miles de trabajadores de agencias en situación de ERTE, a la destrucción de miles de empleos y a las pérdidas de ingresos en un sector que afronta un verano muy complicado

un verano muy difícil. «Hombre, si comparamos este verano con el pasado, que fue catastrófico, podemos decir que hemos aumentado un 30 por ciento», comienza a valorar la situación actual Mayor.

Pero, insiste, se parte de la base de que el año pasado las ventas se desplomaron un 95 por ciento.

«Las de este año son cifras que no llegan a lo esperado», se lamenta la propietaria de Próximo Destino, que comenta que de momento sólo venden en la península (pero ni siquiera a Portugal), en Baleares y Canarias.

«Falta muchísimo para volver a los niveles de 2018 0 2019», se adelanta Mayor, que fecha en 2023 («ni siquiera 2022», avisa) la recuperación total del sector.

Y es que, como recuerda, «la pandemia no se ha ido». Y todavía hay mucho miedo entre los clientes. Entre eso, las cuarentenas domiciliarias inesperadas y las suspensiones de última hora, a la orden del día este verano, las ventas en las agencias de viaje se están resintiendo mucho. «Todo lo entorpece mucho», vuelve a entristecerse Mayor.