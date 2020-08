Ávila suma brotes, uno de ellos en El Barco con 12 positivos

La jornada de viernes deparó en Ávila la aparición de nuevos brotes por coronavirus en la provincia de Ávila, uno de ellos afectaba, tal y como informó la Delegación Territorial de Junta de Castilla y León en Ávila a la Zona Básica de Salud de El Barco de Ávila y que afectaba «a 12 personas con resultado positivo en las pruebas PCR que les han realizado». El brote se habría declarado «en un campamento de idiomas y por ello hay a mayores otras 39 personas en estudio». Todos ellos reciben, aseguran desde la delegación «el seguimiento epidemiológico pertinente, así como las precauciones sanitarias necesarias». Se trata de una información adicional enviada después de dar la información oficial de la jornada en la que ya se informaba de 2 brotes más con 14 positivos que elevaban en Ávila a un total de 13 brotes y a 61 los positivos relacionados con aquellos. Por esta situación la Junta apelaba a la responsabilidad indivicual y colectiva de los ciudadanos y a cumplir las medidas de higiene, distancia y uso obligatorio de mascarilla.

La situación en cuanto a las zonas básicas de salud sería muy similar a la del día anterior ya que El Barco de Ávila permanece en naranja (ahora bien no estarían aún incluidos los 12 nuevos positivos del brote señalado al principio ya que en la web específica de covid-19 aparecen sólo seis) del mismo modo que en Las Navas del Marqués, con seis positivos. En ambas zonas ya se han tomado medidas para restringir el contacto social, las reuniones serán de menos de 10 personas y hay que evitar la exposición en lugares cerrados.

En color amarillo y por tanto teniendo que evitar desplazamientos innecesarios y extremando las medidas de precaución e higiene continúan Piedrahíta, Lanzahíta y Mombeltrán, con un caso cada una; se suma Sotillo con 5 casos (pero no es naranja por tener mayor número de cartillas), Candeleda, con dos. Ávila Estación continúa con seis positivos, Avila Sur Oeste, con cinco y Ávila Norte, con tres. La buena noticia es que Muñana o Madrigal vuelven a verde.

No empeoran por otra parte los datos de fallecidos, que desde el 29 de junio se mantienen en los 143 y las altas hospitalarias siguen en 674.

Por otra parte, antes de conocerse los datos de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Ávila anunció que había decidido decretar en la la clausura de los parques infantiles (zonas de juego) y las fuentes de la ciudad, con el objetivo de evitar la presencia de grupos de personas y posibles contagios por coronavirus.

Se basaba la decisión en «la evolución de las cifras de contagio diario que se están registrando» y de cara a «limitar la presencia de personas en espacios cuyas condiciones entrañan un riesgo al no poderse garantizar todas las recomendaciones higiénico sanitarias dictadas por las autoridades competentes», tal y como se ha dado a conocer en una nota de prensa municipal.

Así y con el objetivo de frenar el avance de los contagios por coronavirus, se ha dispuesto la prohibición de acceso y utilización de las fuentes públicas o privadas de uso común general en todo el término municipal desde las 19 horas de mañana sábado hasta que se disponga en su caso lo contrario. La medida afecta a todas las fuentes de la ciudad, como las situadas en Fuentebuena, parque de La Encarnación, fuente de la Alpargata, santuario de Nuestra Señora de Sonsoles o las que se encuentran en Las Hervencias.

Igualmente, se ha dispuesto la prohibición de acceso y utilización de las zonas y parques infantiles de juego de todo el término municipal.

Con este motivo, agentes de Policía Local procederán a precintar estos espacios en los que también se colocarán carteles informativos.



Tres hospitalizados. Por otro lado, desde el 3 de agosto no se producía un ingreso en el hospital de Ávila con motivo de la covid-19, tras ello se volvió a la tranquilidad y el jueves una persona más tuvo que ser hospitalizada, ayer las hospitalizaciones por coronavirus subían a tres según los datos de la Junta de Castilla y León que reflejaban además a nivel general 104 hospitalizados y otras 9 en la unidad de cuidados intensivos.

Empeoran pues los datos al respecto y también la ocupación de UCIs ya que, aunque no son pacientes covid los que están alos enfermos en cuidados intensivos en Ávila, de un total de 8 camas disponibles están ocupadas cinco, así que la unidad está al 63% de ocupación.

Baja eso sí la ocupación general en planta con 215 ingresos de 339 camas habilitadas, al 65% por tanto.