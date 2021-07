Intenso sábado de vacunación en Arévalo

Este sábado resultó intensa la jornada de vacunación en el frontón municipal de Arévalo, donde durante toda la mañana y buena parte de la tarde se inoculó la vacuna contra la covid-19 tanto en segundas dosis como para los que debutaban con la primera, por lo que los equipos sanitarios se emplearon a fondo en la capital de La Moraña.

La franja horaria entre las nueve de la mañana y la una de la tarde se reservó a los vecinos de las zonas básicas de salud de Arévalo, Madrigal de las Altas Torres y Fontiveros nacidos en los año 1967, 1968 y 1969 a los que se inoculó la primera dosis de Pfizer el 12 de junio, de manera que justo cuando se cumplían 21 días les fue inyectada la segunda.

Con la colaboración de los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Arévalo, fueron pasando al interior del frontón municipal, donde aguardaron a que les llegara el turno para pincharles y, una vez vacunados, esperar sentados los cinco o diez minutos de rigor para evitar cualquier reacción adversa inmediata.

Cuando ya apretaba el calor, a partir de la una de la tarde, les tocó el turno a los vecinos de las tres mencionadas zonas básicas de salud que en este 2021 cumplen 41, 42, 43 y 44 años, que fueron vacunados este sábado por vez primera contra la covid-19.

Este miércoles, 7 de julio, se retomará la campaña de vacunación en Arévalo, que justo ese día celebraría a su patrón, San Victorino, pero como la pandemia no entiende de festividades ese día de nuevo se prevé una jornada intensa de vacunación en el frontón municipal, al que de nueve a once de la mañana están llamados para segundas dosis los nacidos en 1956 y 1957 a los que se inoculó AstraZeneca el 14 de abril. Y a partir de las once de la mañana deben acudir a vacunarse las personas residentes en las zonas básicas de salud de Arévalo, Madrigal y Fontiveros que este año cumplen 49, 50 y 51 años y que fueron vacunadas con Pfizer el 16 de junio.

Este domingo será, por tanto, el único día de la semana que se detenga el proceso de vacunación en la provincia de Ávila, que se reanudará mañana lunes con diferentes llamamientos tanto para primeras como para segundas dosis en Ávila capital; Sotillo de la Adrada, Piedrahíta y las ya mencionadas en Arévalo.

La Consejería de Sanidad ha dejado de facilitar datos de incidencia de la pandemia los fines de semana, por lo que hasta el lunes no serán actualizados, aunque en las últimas jornadas han ido creciendo los positivos y el Índice Reproductivo Básico Instantáneo (el promedio de personas que cada infectado puede llegar a contagiar) está ya en 1,93.