Defensa saca a subasta un solar en Alfonso de Montalvo

El Instituto de Vivienda,Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (perteneciente al Ministerio de Defensa) ha anunciado la subasta de un céntrico solar en la capital abulense. Para los interesados, el solar de carácter urbano se ubica en la calle Alfonso de Montalvo y cuenta con 605,17 metros cuadrados de planta. Desde el Ministerio de Defensa anuncian que se trata de un tipo de subasta que se realizará con proposición económica al alza y en sobre cerrado y ya se han establecido los precios para una primera subasta o en caso de que quede desierta, de una segunda. Para la primera se ha establecido un precio de salida algo menor de 270.000 euros (268.727,18 euros) y para la segunda, un poco mayor de los 240.000 (241.855).

Hay que decir que no es la primera vez que sale a la palestra, de hecho se ha intentado su venta en reiteradas ocasiones y si echamos la vista atrás vemos cómo ha bajado el precio de forma muy considerable y es que en el año 2015 lo intentaron por un precio de salida de 1,3 millones largos en primera convocatoria y de casi 1,2, en segunda, pero está visto que no se adjudicó. Entonces como ahora y tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado, no salía en solitario a subasta si no acompañado de un buen número de propiedades. 34 salen ahora a la palestra. Ésta es la única que se subasta en Ávila pero hay más repartidas por Vitoria, Badajoz, Islas Baleares, Melilla, Cádiz, Zaragoza o Madrid, sin ir más lejos.

Los interesados en el solar de Ávila pueden consultar sus condiciones en el BOE de 29 de julio o en el BOP de este lunes 2 de agosto.

Las ofertas se pueden presentar hasta el 24 de septiembre en el Registro del Instituto de la Vivienda (Isaac Peral 20-32 de Madrid) y la apertura de sobres será el día 7 de octubre.

Características. Se trata de una propiedad «libre de edificaciones, prácticamente plana, con un desnivel de unos tres metros desde la calle de acceso». Tiene una planta casi rectangular ya que «uno de los lados menores no es perpendicular a los mayores sino bastante oblicuo con lo que se cierra en forma de ‘pico de flauta’. El lado más largo mide unos 45,8 metros y de fondo la parcela tiene en torno a 15. A día de hoy el solar está cerrado en toda su fachada.