Centenario aplazado por pandemia

Llegar a cumplir los 100 años de vida es motivo de celebración, pero la pandemia ha hecho que nos replanteemos estos festejos (y otros) cuando no los ha impedido. Eso es lo que le ha pasado a la abulense Sofía Blázquez Navas, de Santiago del Collado para más señas.

Sofía tuvo el honor y el privilegio de llegar a su primer centenario el 30 de abril de 2020. Para entonces el coronavirus estaba haciendo estragos y no pudo celebrarlo como todos hubieran querido y, ante todo, en familia además de en Navalmaíllo el anejo de donde es oriunda.

Para entonces el Ayuntamiento tenía preparada una gran fiesta en su honor, placa conmemorativa mediante. En aquel momento no pudo ser y la intención era celebrarlo el 30 de abril de 2021, de cara a su 101 aniversario, pero ¡oh, tristeza! el virus seguía muy presente y las limitaciones y restricciones, también.

De nuevo Sofía no podía reunirse con su familia para tan señalada fecha y más porque sus hijos no residen en Ávila si no en Madrid y no pudieron venir.

Por suerte, ahora ya sí, este verano han podido reunirse e incluso abrazarse y celebrar no sólo los 100, si no los 101 que ya tiene en su haber esta mujer, y además lo ha podido hacer en el lugar que quería, en Navalmaíllo, ante el aplauso y el amor de los suyos, así como del Ayuntamiento de Santiago del Collado que le pudo entregar la placa conmemorativa que guardaban como un tesoro desde la primavera del fatídico 2020.

Hay que decir que el año pasado Sofía llegó hasta nuestras páginas pues aunque no fuera con su familia (con la que pudo celebrarlo por videollamada) sí tuvo una fiesta en la residencia en la que mora desde hace unos años: la de Piedrahíta.

Allí tuvo su tarta y sus aplausos con todas las precauciones que marcaba una pandemia en plena ebullición.

Por aquel entonces ya relatábamos la historia de esta longeva mujer, madre de cuatro hijos que son Julia, María Jesús, Laura y Eladio, y tristemente viuda (de Primitivo Garrudo) desde hace décadas.

Una mujer que cuentan «tiene la cabeza muy bien y controla todo», además de salud en general está bien, salvo un marcapasos que forma parte de su día a día desde hace cinco años y que no oye demasiado bien, pero ¡quién no firmaría por estar así!

Sofía fue ama de casa y contó también con el apoyo de su padre, Lucio, y demás familiares como su hermano Francisco. Sus hijos comenzaron a trabajar jóvenes y por ello se fue a vivir a Madrid, aunque regresó al pueblo hace ya cuatro décadas. Allí vivió desde entonces y hasta que marchó a Piedrahíta, a esa residencia de la tercera edad en donde la cuidan.