Limpieza del Tormes por el Día de Acción por los Ríos

El Ayuntamiento de El Barco de Ávila llevará a cabo este domingo día 14 de marzo una actividad de concienciación medioambiental que pasa por la limpieza de las márgenes del río Tormes a su paso por la localidad. Se enmarca esta acción dentro del bautizado como Día de Acción por los Ríos. Sin embargo no es nueva ya que en años anteriores se realizaba dentro de las Jornadas de Pesca Deportiva que este año debido, cómo no, a los estragos que aún ocasiona la pandemia, no se realizará.

Aun así estiman que puede ser una oportunidad para la concienciación sobre el medio ambiente. Ahora bien, todo aquel que desee participar deberá inscribirse previamente en el Ayuntamiento y podrá hacerlo hasta media hora antes de que comience la limpieza, que será a las 11 horas. También y debido a la crisis sanitaria se establecerán exclusivamente grupos de convivientes. El propio Consistorio dotará a los participantes de guantes, chalecos reflectantes y bolsas de basura para llevar a cabo la limpieza. Además los interesados deberán firmar una declaración responsable dado que no habrá seguro colectivo para desarrollar esta acción.

Otros años, apuntaba el alcalde de la localidad, Víctor Morugij, a Diario de Ávila, "se han inscrito en la limpieza en torno a 40 personas", si bien habrá que esperar a la jornada del domingo para saber los participantes finales en la limpieza.

No es tanto por la suciedad que pueda haber en el entorno del río como por lo que tiene de pedagógico y educativo esta cita, destacaba. Además se nota que no está tan sucio como en otras ocasiones porque todavía no ha hecho especialmente bueno y en cierto modo este año la gente ha salido menos a este entorno. «Otros años a estas alturas aún estamos limpiando casi lo que se ensució en verano», pero vamos "que siempre hay algo que adecentar, ramas, residuos..."

No es seguro, pero es probable que para esa jornada pueda haber abierto el quiosco de La Alameda. Tras sacarlo a licitación este martes pasado se adjudicaba al nuevo propietario que lo podrá explotar hasta el mes de septiembre con posibilidad de prórroga. En teoría puede abrir el día 12 pero habrá que esperar para comprobar si le da tiempo a hacerlo. Normalmente ser abre en estas fechas explicaba el alcalde barcense pues es cuando empieza la temporada de pesca y hay mayor afluencia en la zona.