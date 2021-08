El más bello de los pájaros

Matar a un ruiseñor, el clásico de la literatura estadounidense escrito por Harper Lee en 1960, ya está disponible en Audible, empresa de Amazon y distribuidor mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad, con la narración exclusiva de la actriz Irene Escolar.

Ganadora del Premio Pulitzer en 1961, esta obra de la reconocida escritora nacida en Alabama tuvo una excepcional relevancia, ya que a través de sus páginas, Lee explora con humor y una honestidad insuperable la actitud irracional que en cuestiones de raza y clase social tenían los adultos del Sur profundo de Estados Unidos en los años 30. La conciencia de una ciudad impregnada de prejuicios, violencia e hipocresía se enfrenta con la fortaleza y el heroísmo silencioso de un hombre que lucha por la Justicia: Atticus Finch.

De la mano de Audible, Irene Escolar da voz a la obra completa, poniéndose en la piel de todos los personajes y adoptando al mismo tiempo la postura de la narradora, Jean Louise Finch (conocida como Scout Finch), una niña que vive con su hermano mayor Jem y su padre Atticus y que plasma sus observaciones y pensamientos en torno a su familia y vecinos. Así, con sublimes juegos de voz frente al micrófono, también interpreta las líneas de Atticus Finch, su padre, cuya figura representa un gran ejemplo de moral y es modelo de integridad para el mundo de la abogacía.

Ganadora de un Goya

La actriz, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación en 2015 por Un otoño en Berlín, que se enfrentaba por primera vez a la experiencia de narrar un audiolibro, cuenta que «Matar a un ruiseñor es una historia muy conmovedora por toda la parte que tiene de inocencia y de pérdida de esa inocencia y aprendizaje a través de la mirada de Jean Louise Finch».

«Creo que hay algo muy divertido también, porque ella tiene mucho sentido del humor. Por cómo está narrado te imaginas muy bien dónde viven y cómo son el resto de personajes. Está tan bien descrito y narrado que, mientras lo iba leyendo, había momentos en los que lo iba imaginando todo y lo iba visualizando tan claramente en mi cabeza que hacía también mucho más fácil poder comunicarlo», añade la madrileña.

En cuanto a su primera experiencia con el formato audiolibro, explica que «ha sido una experiencia muy gratificante y muy divertida, porque solo tienes como instrumento tu voz, la palabra, y todo lo que eso puede abarcar».

«No solo tienes porqué usar el micrófono a una distancia concreta, sino que si te alejas, si te acercas mucho y tienes en cuenta el espacio y ese micrófono, pasan muchas cosas mágicas. Por ejemplo, en el caso de Jean Louise Finch, trabajamos en encontrar el alma del personaje sin tener que recurrir a poner voz de niña. En el caso de Atticus, yo tenía claro que no quería poner voz de hombre, y me di cuenta de que si me acercaba mucho al micrófono, la percepción con los cascos era sutilmente diferente, era como si fuera más grande, tenía más poder y así es como encontré a este personaje», sostiene Escolar, que saltó a la fama siendo Juana la loca en la serie Isabel, al tiempo que asegura que «grabar este audiolibro ha sido un reto de ir descubriendo, de ir probando, imaginando, jugando… Y también de ir encontrando mi esencia como actriz, de ver cómo podía transmitir esa verdad con la voz. Ha sido apasionante».

La novela ha sido traducida a más de 40 idiomas, ha vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo y dio lugar a una popular película.