La crisis del Covid deja en la calle a 180 familias en Ávila

La preocupante situación económica generada por la pandemia ha obligsado al cierre de muchas empresas abulenses, y a otras a parar su actividad, con lo que son muchos los trabajadores despedidos y otros muchos los que se encuentran en un ERTE. De esta orma muchas familias abulenses se encuentran si situación de vulnerabilidad. Otras ya lo han perdido todo y se encuentran en una situación realmente alarmante y a las puertas de la calle. Organizaciones como Cáritas Diocesana están trabajando para lograr una salida puntual a estas familias, como reconocía Antonio Luis Nicolás, delegado de Cáritas.

El lema de Cáritas para este año es ‘Cada gesto cuenta’. Anunció en este sentido la preparación de unas huchas se distribuirán en las parsroquias y en los comercios de la ciudad. Su objetivo no es otro que la gente de Ávila se sensibilice, «porque cada pequeño gesto suma, por muy pequeño que sea». Antonio Luis Nicolás, ha denunciado que la situación actual es «terrible» para muchas familias que viven en Ávila. «Tenemos a 180 familias en desarraigo social. La mayoría son extranjeros. Vinieron con unas condiciones que se perdieron durante los primeros meses de la pademia (marzo y abril). Les quedan todavía 18 meses por delante para poder optar al arraigo familiar y poder tener permisos de residencia y de trabajo. Estas personas se quedan en la calle, se quedan sin vivienda. Lo primero que tenemos que hacer es poner salvaguarda a su situación». Comenta en este sentido que esa misma mañana estuvo en el Obispado solicitando viviendas que no se estén utilizando porque «hay que destinarlas a estas personas, para cubrir las necesidades básicas de estas familias. Tenemos que pasar de los eslóganes, porque ya está bien. Las necesidades que se están presentando son dramáticas. Cada día se nos están presentando en Cáritas familias en esa situación. Estamos pidiendo viviendas. Estamos hablando con empresas de alquiler para poder gestionar y ofertar esa cobertura de necesidades». Es por ello que desde Cáritas se quiere dar un toque de atención. «Son gentes, historias personales dramáticas. Es un escándalo que en Ávila haya 180 familias en esta situación. Tenemos que denunciarlo. Son personas que han tenido una situación regular, que han estado trabajando y pagando sus impuestos y sus recursos básicos, y ahora, de repente, se les niega el permiso hasta que en 18 meses no se les devuelva eso que en justicia como persona le corresponde. Está siendo terrible. Nos está dando una imagen por donde va la sociedad... Los organismos oficiales no pueden ni dar respuesta porque son gente que se ha quedado en la más absoluta ilegalidad ¿Qué hacemos con ellos? Por ello nos hemos planteado esta suma de cada pequeño gesto, vamos a intentar con un ejemplo muy sencillo. Si en Ávila somos 160.000 habitantes, a euro por persona tenemos un colchón de 160.000 euros que intentaría ir paliando esta situación. Sería sencillo y alcanzable. Solamente lo tenemos que creer».

Comenta el delegado de Cáritas que entre estas 180 familias hay algunas con situaciones más graves con otras. «Gente con un nivel y en algún caso su ejemplo me partió por la mitad. Habían dejado de trabajar en abril y hasta noviembre han podido ir tirando con lo que habían podido ahorrar durante el tiempo que estuvieron trabajando. En noviembre les fue imposible hacer frente al alquiler de la vivienda y a los gastos de recursos básicos». Recuerda el caso de una familia que ytampoco pueden hacer frente a un préstamos que pidieron a una entidad para que su hijo pudiera estudiar. «Son situaciones que urge dar una respuesta. Para ellos no podemos repetir el consabido vuelva usted mañana», recordando la célebre denuncia de Mariano José de Larra.

También hay habilitado un número de cuenta al que se pueden realizar dontativos. El número de cuenta es el siguiente: Es7620387725226800039248

En cuanto a las medidas que hasta ahora ha adoptado Cáritas para hacer frente a esta situación está la transformación del Economato Social (ubicado en la Avenida de Madrid), que pasa a ser un dispensario, donde se recepcionan todas las donaciones que proceden de empresas de Ávila y de particulares. Junto a ello, las familias atendidas por Cáritas dispondrán también de una tarjeta monedero con la que podrán completar sus compras.

Junto al cambio en el modo del reparto de alimentos, Cáritas renueva asimismo el programa ‘nadie sin hogar’. Un programa que se compone de dos grandes bloques:

Por un lado, el alojamiento para los sin techo. En este caso, el cambio radica en la colaboración con distintos hostales abulenses, donde se derivan a los transehuntes sin hogar que llegan a la ciudad. se derivan a un hostal de la ciudad. El Hogar del Transehuntes se transforma en un comedor social, que piuede ser utilizado por todas las personas que lo requieran

Cruz Roja.

La situación sigue muy compleja y complicada, señala la coordinadora de Cruz Roja en Ávila. Sara González. «Sigue siendo muchas lasspersonas que necesitan apoyo en la cobertura de las necesidades más básicas. Sigue habiendo muchas personas que siguen teniendo necesidad de alimentos o medicinas, por la situación en la que se han encontrado al haber cerrado sus empresas o estar en erte, los paros se van acabando y la necesidad en ese aspecto es muy notoria”. Tambien han encontradodo un incremento de orientación a nivel de orientación laboral. «Hay una importante brecha digital en la que estamos trabajando para intentar paliarla en el 2020-2021». Por todo ello considera Sara González que la situación sigue siendo alarmante a la vista de los datos que vemos.

Para este período de Navidad lo que Cruz Roja está haciendo es seguir con la entrega de lotes para la cobertura de necesidades más básicas y han reforzado los seguimientos de aquellas personas que están solas. “Tenemos la campaña del juguete educativo y seguimos entregando juguetes a menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Seguimos recibiendo donaciones. La gente se vuelca con Cruz Roja y seguimos recibiendo donaciones para poder realizar esta acción tan importante. Reconoce en este sentido que “sin el apoyo de las administraciones, de los empresarios abulenses y de la gente particular, que se acerca a nosotros y colabora de la manera que sea, sería imposible que hicieramos todas las actividades que llevamos a cabo”.

En la campaña del juguete educativo Cruz Roja tiene como objetivo de llegar a 1.000 menores en esta campaña en esta provincia, que se ha hecho en los 9 centros comarcales abierto en la provincia. “En total son 384 los voluntarios que están trabajando en las diferentes campañas, tanto en el Responde, como apoyando en la actividad del juguete”, recalcala coordinadora.

A través del programa Responde un total de 10.409 personas han sido atendidas por Cruz Roja hasta el mes de noviembre y 22.003 respuestas; esto es debido a que muchas de las personas que se han dirigido a Cruz Roja han recibido más de una respuesta. «Cruz Roja trabaja con cada persona en situación de vulnerabilidad o en riesgo de serlo, de una manera personalizada y ofreciendo una respuesta integral y actúa sobre todas y cada una de las causas que lo está produciendo. No solo nos centramos en una cosa puntual. Una familia tiene dificultades para cubrir las necesidades básicas por algo. Intentamosver cual es ese algo. Generalmente esta situación se genera por una imposibilidad de trabajar o bien por una falta de capacitación o por una dificultad de lo que sea. Trabajamos a todos los niveles. No solo entregamos el lote y nos quedamos ahí».

También reconoce Sara González que nuevos voluntarios serán siempre muy bien recibidos en Cruz Roja. «Todas las personas tenemos mucho que aportar», mientras que sostiene también que en este momento de gran demanda si que son necesitamos nuevos voluntarios. En cuanto a donaciones reconoce que, dada la situación que atravesamos, ocurre lo mismo que con los voluntarios: «siempre son bien recibida porque la demanda es muy grande en estos momentos». También agradece el apoyo de instituciones como la Junta de Castilla y León, que «en todo lo que tiene que ver con la campaña Responde nos ha apoyado mucho».

Banco de Alimentos.

El Banco de Alimentos de Ávila está sirviendo comida diaria para unas 5.100 personas de la capital y la provincia. Y lo realiza a través de las instituciones que tienen registradas y que lo solicitan. El Banco de Álimentos no sirve directamente a las familias, sino que lo hace a través de instituciones a las que acuden estas familias necesitadas. Su servicio se extiende tanto a la alimentación como a la higiene personal, con productos que también aportan.

«Por poner un ejemplo, esta mañana hemos servido al Ayuntamiento, Diputación, al ayuntamiento de Casillas», indicaba Fernando Gutiérrez, el presidente del Banco de Alimentos de Ávila.

Estas navidades se han conseguido, gracias a un supermercado de Ávila, turrones y mazapanes, «que puden venir bien para estas familias. También hemos pedido queso que hemos comprado. Es un producto que escasea, pero que nos piden. Lo que hemos comprobado es que cada vez la demanda es mayor. No sé qué ocurrirá en la provincia a partir de Reyes...»

Comenta también el presidente del Banco que para poder cumplir también con las peticiones que cada día realizan las instituciones, la colaboración con los bancos de alimentos vecinos es diaria también. «Esta misma mañana nos hemos desplazado al Banco de Alimentos de Salamanca a por tres palés de plátanos, porque también les vendrán bien. El miércoles pasado también repartimos otros 4.000 kilos de naranjas a las instituciones, que lo reparten entre las personas que se lo solicitan».

Pero además de estas 5.100 personas resistradas también se sirven a otras instituciones que puntualmente nos solicitan ayudas para otras personas que se van inscribiendo. Esta cantidad la estamos observando desde que comenzó la pandemia. En verano bajó un poco porque hay gente que encuentra trabajo, pero después del verano volvimos a esta cantidad». También indica Gutiérrez que hay nuevas instituciones como es el caso de Cáritas que también está solicitando alimentos al Banco por las familias que se atienden desde esta institución y también esta navidad las demandas han aumentado.

Sobre la campaña de recogida de dinero en los distintos supermercados de Ávila indicó que había ido muy bien. Indicó en este sentido que no conocía lo recaudado en Carrefour porque la recaucación se pasa a nivel nacional a la Federación Nacional de Bancos de Alimentos y está esperando al balance de lo recaudado por esta gran superficie en las distintas provincias. «Con todo y eso puedo anticipar que hemos pasado de los 55.000 euros.Muy bien. Ávila es solidaria total. En nuestra cuenta y plataforma que tenemos abierta hemos recibido entre 7.000 y 8.000 euros”. Si alguien quiere hacer alguna aportación lo puede realizar entrando en la pñagina web del banco de alimentos de Ávila