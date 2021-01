«Quiero volver a levantar los brazos en la línea de meta»

Qué ganas le tiene al 2021 David González (Caja Rural - Seguros RGA). El 2020 se fue y le dejó con ganas de más, como a muchos otros. En su caso con cierto ánimo de revancha. En el que era su segundo año de profesionales el de Fontiveros quería dar un paso adelante. Venía un 2019 en el que una desafortunada caída en el Tour Poitou-Charentes –se llevó por delante a una fotógrafa en la línea de meta, lo que le supuso una fractura de radio– le dejó en dique seco en su mejor momento. Se había marcado entonces la Vuelta a España como se la marcó para 2020 como uno de sus objetivos. Ni entonces ni ahora fue posible. Este año el cambio de fechas y recorrido no hacían de la ronda el escenario ideal para sus condiciones. Es el sabor «agridulce» que le ha quedado a un ciclista que, pese a todo, pone en valor lo hecho en 2020 para enfocar el 2021 con un reto muy claro, «volver a levantar los brazos en una línea de meta. Este año quiero volver a ganar una etapa» se marca el ciclista del Caja Rural - Seguros RGA.

Ya tiene fijado su listón particular el de Fontiveros. Hasta en cinco ocasiones lo consiguió en 2018. Desde entonces pelea por ello. En este 2021, su tercer año en profesionales y su tercer curso en el primer equipo del Caja Rural - Seguros RGA, volverá a hacerlo. Calendario hay por delante, aunque ya sabe que una de sus primeras grandes citas, la Challenge de Mallorca, se ha visto aplazada por culpa del covid-19. Toca estar preparados. Lo hace desde hace unas semanas en Benidorm, donde se encuentra entrenando. «Lo llevo haciendo así desde hace tres años» señala el abulense en una pretemporada particular que tendrá su continuación desde esta semana con el resto del equipo, que comienza este mismo lunes la concentración en la localidad alicantina hasta el 24 de enero. «Aquí se entrena bien, siempre tienes 15 grados más que en Ávila. No dependes tanto del tiempo para salir a entrenar» comenta mientras Ávila se encuentra totalmente cubierta de nieve.

Una localidad desde la que tiene muy claro que su gran reto «es ganar. Todo ciclista es ambicioso y todos los que estamos ahí es para ganar. Yo es lo que quiero, empezar a tener buenos resultados» tiene muy claro. Mucho más después de un 2020 tan «raro para todos, diferente. En lo personal no ha sido un año mal.Me hubiera gustado tener mejores resultados, pero teniendo en cuenta que ha sido un año en el que hemos pasado de 80 días de competición a 22, con competir prácticamente nos valía», aunque sabe que se quedó cerca de subir al podio. «Empezamos en Francia y me encontré muy bien. Hice un octavo y décimo. Después la Vuelta a Portugal, con dos sextos puestos. Me veía con piernas pero no pude demostrarlo». Aunque lo que hizo le ha valido para que el conjunto navarro le ofreciera una renovación por dos años. «Creo que el Caja Rural es el mejor ProTeam que hay en España. Es para estar contento. Ya apostaron por mi el año pasado y estos dos años de contrato te ofrecen tranquilidad para preparar mejor los objetivos, mucho más viendo cómo están ahora mismo las cosas». Confían dentro del equipo en el abulense. «Un chaval que promete aparecer en la disputa de los triunfos, se defiende bien en todos los terrenos, pero sobre todo su punta de velocidad creemos que le va hacer tener muchas opciones», valoraba del abulense Xabier Muriel, director deportivo del equipo.

Una confianza con la que también mira a la Vuelta a España 2021. «Es el objetivo tanto en el cómputo global como en el individual. Es el mejor escaparate para todos, para los ciclistas y para el equipo. Sería un objetivo bastante bueno para este curso».

Un año que en lo competitivo comenzará en apenas unas semanas con una clásica nueva en la Comunidad Valenciana. Con la Challenge de Mallorca aplazada, el calendario dará continuidad en Francia y España donde el Caja Rural redoblará sus esfuerzos en una temporada en la que se han suspendido el Tour de Arabia y el Tour de Oman, donde iban a repetir presencia respecto al año pasado.