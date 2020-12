Luis Enrique: "Es una virtud que España no tenga un once tipo"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, afirmó que es "una virtud que España no tenga un once tipo" porque "no depende de ningún jugador", además de asegurar que termina el año 2020 con "muy buenas sensaciones" de su equipo antes de afrontar la Eurocopa del próximo verano.

"Realizo un balance positivo, sin duda", dijo el técnico asturiano en una entrevista a Sefútbol publicada este sábado. "Más allá de los resultados y de que hayamos podido clasificarnos para esa Final Four en un grupo difícil, las sensaciones que me ha dejado el equipo y la selección en estos tres meses intensos fueron buenas, muy buenas diría".

En este sentido, Luis Enrique cree que el 6-0 conseguido ante Alemania en el último partido disputado el pasado 17 de noviembre fue "un resultado que confirmó" sus "diagnósticos". "Reafirma la mentalidad del jugador porque el jugador se va creyendo lo que le vas diciendo en la medida en que va consiguiendo resultados y esto creo que puede ser un gran refuerzo para el equipo", indicó.

"Alemania es una de las potencias aunque ahora en el ránking FIFA no esté todo lo arriba donde suele estar. Y para mí va a estar luchando por el Europeo y el Mundial", añadió el seleccionador español, que considera "una virtud" el hecho de no tener definido un once titular ni un jugador que sobresalga por encima del resto.

"Ahora mismo el grupo lo forman unos 35 jugadores en los que se engloba mucha gente joven con muy poca experiencia, pero también con veteranos que derrochan múltiples experiencias. Y creo que ese mix nos puede ayudar. Quizá no seamos una selección que se identifique con un once tipo, pero esto que para algunos es un problema, para mí no lo es", manifestó Luis Enrique, de 50 años.

"Es una virtud en estos tiempos, no dependemos de ningún jugador y falte el que falte nosotros vamos a encontrar soluciones, es evidente que cada jugador tiene su perfil individualmente y la importancia dentro del grupo, pero el hecho de que haya un calendario tan apretado -y que sea difícil llegar fresco a final de temporada- nos da mayor posibilidad para escoger en un amplio abanico", dijo.

Preguntado por la Eurocopa, Luis Enrique aseguró que será "difícil cada partido". "Sabemos lo que significa jugar un gran torneo y queremos quitarnos el mal sabor de los últimos grandes eventos. Nuestro objetivo es volver a estar en disposición de ganar títulos. Y para eso hay que ser valientes, osados y hay que ir a por todas desde el principio; y eso es lo que vamos a intentar", apostilló el gijonés.

En relación a los debutantes, Luis Enrique recordó una conversación con Luis de la Fuente, el seleccionador de la Sub-21. "Ya le dije a Luis en su momento cuando debutaron que no volverían. No volverán porque lo que han hecho en categorías inferiores y en sus clubes ya invita a apostar por ellos. Me gusta especialmente (apostar por ellos) y así lo he hecho siempre que he podido. El jugador joven aporta cosas diferentes, quizá en la ignorancia o en la inexperiencia te da alegría y puede sorprender".

Por último, el seleccionador nacional recordó que está "donde quiere estar" dirigiendo a España, que tiene "un proyecto muy bonito e ilusionante" y que espera estar "a la altura del cargo". "Siempre les vacilo a mis hijos, sobre todo al mayor, diciéndoles que su padre trabaja como seleccionador y solo hay uno en España. De 47 millones sólo hay uno y soy yo, algo bueno habré hecho", bromeó Luis Enrique.