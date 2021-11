Más especialización y medios contra la violencia de género

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, apostó ayer por la especialización en el ámbito judicial y el aumento de medios para luchar contra la violencia de género. En ese sentido, defendió la creación de juzgados específicos para esta materia y expresó la necesidad de contar con otros profesionales que conozcan esta materia para que no sean los fiscales los únicos agentes expertos en la materia. Mena compareció ayer ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para informar sobre la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad, correspondiente al año 2019 y 2020, y defendió la relaciones «extraordinarias» entre la Fiscalía de Violencia de Género y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los equipos de valoración de riesgo, porque son –dijo– «la mano derecha o izquierda» del grupo derivado a esta materia.

En opinión del fiscal superior, la situación tan extrema derivada de la pandemia ha hecho que el día a día de las relaciones conyugales o de pareja de hecho hayan sido «distintas», por lo que confió en que cuando se vuelvan a producir estas situaciones de maltrato, las mujeres acudan a denunciar, tras el confinamiento o las restricciones para deambular por las calles.

Sobre las pulseras que se colocan para avisar de la presencia de un maltratador, Mena indicó que los fiscales no son muy proclives a pedir este sistema electrónico porque genera muchos problemas desde el punto de vista tecnológico, con «falsos positivos», y obliga, además, a las víctimas a estar las 24 horas del día pendientes. En su opinión, cuando existe un ingreso en prisión o una orden de alejamiento le da tranquilidad durante ese periodo.

No pensar mal

Tras retomarse la actividad en todos los ámbitos, también en los órganos judiciales y la Fiscalía, Santiago Mena aseguró que si las cosas se hacen bien se tramitarán todos los asuntos pendientes, si bien no descartó que alguno se vea afectado por la prescripción. No obstante, pidió «no mal pensar» sobre que se esté aprovechando la pandemia en algunos asuntos para no investigar. «Yo desde hace una hora se mucho más de lo que venía a explicar, ¿qué le parece?», manifestó el fiscal superior en la que fue la primera comparecencia ante el parlamento autonómico, tras escuchar el turno de los distintos portavoces.