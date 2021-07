Carnero defiende al sector primario desde Ávila

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, se desplazó a Ávila para visitar en varios municipios (tales como Cardeñosa o Riocabado) diferentes fincas y cebaderos donde se crían los animales de raza avileña cuya producción está amparada por la Indicación Geográfica Protegida Carne de Ávila, «primera figura de calidad de carne fresca reconocida en España», destacaba Carnero. Lo hizo acompañado del presidente de la asociación, Alonso Álvarez de Toledo y de ganaderos y organizaciones agrarias, además de por el delegado de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, o del presidente de la Diputación, Carlos García.

Se trataba de algún modo de cerrar filas contra los ataques de «otras administraciones» (decía García) en clara referencia al Gobierno de España y a las declaraciones vertidas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, respecto al consumo de carne. Como ocurre con otros alimentos es conveniente «consumirlos con moderación» abundaba el consejero, pero son una necesidad y más en un país como España en los que están incluidos en una dieta mediterránea que mucho tiene que ver que seamos de los países más longevos, del mundo, puntualizaba. Pero es que además de ser bueno para la alimentación lo son para el medio rural, pues genera riqueza y al tiempo ayuda a fijar población. Algo en lo que insistieron también el resto de autoridades que intervinieron en el acto, es decir el presidente de la Diputación, Carlos García, y su homólogo en Raza Avileña, Alonso Álvarez de Toledo.

Se trataba de pisar el terreno en el que se produce una carne de calidad que este año está de aniversario, 50 años nada menos tiene en su haber y lo celebrarán, prometía su presidente, «en la feria que se celebra cada año en la capital abulense en septiembre». Con el apellido de Avileña se extiende por 10 comunidades y por 22 provincias, pero es Castilla y León la que atesora el 60% de las reses, cuantificaba un Álvarez de Toledo que pedía al consejero apoyo a futuro. No en vano son 500 las ganaderías, 700 los ganaderos, 50.000 vacas inscritas ( y de ellas 32.600 en Castilla y León y más de 21.000 en Ávila). Por supuesto hizo un repaso por una raza autóctona, de parto fácil y la primera raza en ser reconocida en España como de Carne fresca, además de presente en toda España en carnicerías, centros comerciales y cada vez más on-line: «En 72 horas puede estar en cualquier punto de España» aseguró. Por delante tienen un futuro prometedor con vistas a la expansión y a la recría y para ello pidió el apoyo de un consejero, que se mostró en la visita receptivo y convencido del valor económico y laboral que aporta el sector, sin obviar que está ligada a latrashumancia, «un sistema de explotación de pastoreo en continuo movimiento» y con grandes beneficios medioambientales.También habló Carnero de esperanza pues en una de las visitas estuvo no sólo junto al propietario del cebadero sino también junto a su hijo, lo que asegura, decía, «el relevo» y eso es por lo que aseguró están apostando en la Junta con ell Plan de Agricultura y Ganadería Joven ligado al campo y creado especialmente para que los jóvenes se incorporen al que es «motor de desarrollo». Son más de 300 millones los que ponen sobre la mesa para captar 3.500 jóvenes para este sector. De momento lleva dos años de vigencia y han sido más de 1.600 las incorporaciones. Queda camino y quieren ir sumando al campo para que «las incertidumbres» de esta labor no sean obstáculo y se garantice el relevo.