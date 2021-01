El Colegios Diocesanos se queda sin Josito

El 2021 no comienza precisamente con buenas noticias para el Colegios Diocesanos UCAV, que este martes comunicaba de manera de oficial la despedida de Josito de la disciplina colegial «El CDColegios Diocesanos ha llegado a un acuerdo con José Antonio Muñoz ‘Josito’ para su desvinculación de la entidad. Después de una temporada y media con el primer equipo, Josito abandona la disciplina por motivos laborales». Una causa que ya en su momento le llevó a desvincularse del Real Ávila.

Una marcha en la que el club ha querido agradecer al jugador la labor y el compromiso mostrados en todo momento, mientras que el jugador no ha dudado en mostrar su aprecio a la «familia amarilla. Solo un año y medio es suficiente para entender que el Colegios Diocesanos no es un simple club como cualquier otro. Vine con el claro objetivo de poder hacer historia y meter al equipo entre los mejores. Hemos llorado y reído juntos de emoción, me he exprimido y dejado el alma. Se acaba este ciclo y me siento muy orgulloso de terminarlo así. He aprendido que el fútbol como la vida son etapas» explica el jugador en su marcha.

A sus 33 años Josito ha vestido las tres principales elásticas del fútbol abulense. Debutaba en la 2009-10 de la mano de José ‘Chino’ Zapatera en el Real Ávila para pasar, una temporada después, por El Mancho Ángel Sastre (2010-11)y las filas de la Cebrereña. A partir de ahí, ocho temporadas consecutivas en un Real Ávila del que llegó a ser capitán. Motivos laborales le llevaron a despedirse del Adolfo Suárez un mes de enero de 2019. Ahora, también un mes de enero dice adiós al Diocesanos tras temporada y media en el Sancti Spíritu.

Pierde José Alberto Fernández Somoza un efectivo importante en defensa, tanto por su carácter y condiciones defensivas como por la escasez de efectivos. Aunque su presencia en el once titular había ido a menos, siempre era una opción para el entrenador abulense, que ha tenido que reconvertir a Mario Hidalgo, centrocampista, a la posición de central ante los problemas de efectivos en la línea defensiva.