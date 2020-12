El Real Ávila se pone en valor

Llegaron las Navidades para la Tercera División - Grupo VIII B y lo hace con motivos suficientes para sonreír en un Real Ávila que hacía años que no se comía el turrón con la tranquilidad de los deberes bien hechos. Con una Gimnástica Segoviana que sigue a lo suyo, devorando rivales a su paso jornada a jornada, son los encarnados los siguientes en una clasificación que deja un gran regusto en el vestuario de los encarnados, que volvieron a festejar de nuevo un derbi en El Mancho Ángel Sastre, allí donde no ganaban desde la 2008-09.Demasiado tiempo, el mismo que en el que habían dejado de entender que hay partidos que para ganarlos es necesario despeinarse y bajar al barro. Lo hicieron en Cebreros, con dos jugadores menos tras la expulsión de Johan y Aitor y con un portero juvenil debutante en Tercera, SergioMartín, bajo palos. «Con todos los estos alicientes son tres puntos que saben a gloria» señalaba José Manuel Jimeno, orgulloso de los suyos una vez acabó el duelo.

El técnico madrileño es el primero en reconocer que hay ocasiones y momentos en los que el equipo no juega bien, se desconecta. «No tenemos una explicación» llegó a decir después de lo visto en el segundo tiempo ante La Granja. Pero tiene claro que es el momento de poner en valor la segunda posición de los encarnados. «La Gimnástica Segoviana va a lo suyo, tiene su propia liga particular. Pero tras ellos estamos siendo los más sólidos, con mejor o peor juego.Si otros no consiguen las victorias es porque es muy complicado» ponía en valor el entrenador del Real Ávila ante lo hecho por los suyos. «Tiene mucho mérito» indicaba viendo un Grupo VIIIB en el que es complicado atisbar quién puede hacerles sombra.

No hay jornada que alguno de los candidatos no se dejen puntos por el camino. Si el Almazán cedía este fin de semana un empate (2-2) ante elNumancia B, peor fue el caso del Burgos Promesas, que perdía (2-1) ante La Granja. Hablar de la Arandina es hacerlo en estos momentos de un equipo que ocupa la cuarta plaza a diez puntos de distancia de los encarnados. Todo sonríe a los del Adolfo Suárez.

Una clasificación que si en la zona alta se aclara partido a partido, en la zona media y baja se complica. Entre la Arandina, cuarta, y el Numancia B, antepenúltimo, apenas tres puntos de distancia y una enorme irregularidad entre algunos de sus inquilinos. Se comprimen los espacios en una clasificación en la que el Colegios Diocesanos UCAVconvive con 11 puntos desde los que ve tan cerca la zona baja como la zona media. Su liga es la de seguir sumando, aunque el calendario a corto plazo le sea complicado. De momento todo lo que sume ahora son papeletas para la permanencia ‘mañana’.