David Galán brinda por su segunda nominación al Goya

'Gora automatikoa', codirigida por David Galán Galindo (Ávila, 1982) junto al jienense Esaú Dharma y el gijonés Pablo Vara, cuenta cómo un ácido director de cine sin éxito, llamado Galindo, ve la luz durante la última edición de los Premios Goya, cuando Antonio Banderas anuncia que 'La gallina Turuleca' se lleva el premio al ser la única candidata de la categoría. Es entonces cuando convence a Pablo y Dharma, dos viejos compañeros de aventuras, para hacer una película de animación para conseguir «un Goya automático».

La película, que llegará a las salas comerciales el próximo 17 de diciembre, «sigue en cierta forma su curso», en palabras de Galán Galindo, tras la lectura de los nominados a los XXXVI Premios Goya, que tuvo lugar hoy en la sede madrileña de la Academia de Cine, donde se confirmó que es una de las cuatro aspirantes a la estatuilla en la categoría. «Estamos muy contentos. Contábamos con la nominación automática pero hasta que no lo hemos oído no nos hemos quedado tranquilos», sonríe el cineasta abulense en declaraciones a Ical.

«Tenemos claro que la nuestra es una película súper divertida, y lo bueno que tiene es que finge ser una broma, pero en realidad es una película con todas las de la ley, con su guion, con sus puntos de giro, en la cual ha trabajado muchísima gente… Lo divertido de la película es que está contada como que se juntan tres colegas y hacen una película de animación por si no se presenta nadie, pero por supuesto es mentira. En esta película han trabajado once animadores, 26 actores han puesto sus voces y es el trabajo de muchísima gente. Lo bueno es haber llegado hasta aquí con una película que tiene una clara vocación transgresora, y yo creo que podemos mirar a la cara a nuestras rivales sin ningún problema. Ahora vamos a jugar el partido, que eso es lo divertido. Estamos en primera división, y lo que podemos decir a la gente es que vea la peli, porque si la ven les va a encantar», augura.

Galán Galindo se confiesa gran aficionado del Anime y de la animación en general, no en vano se ha servido de ella en varios momentos de algunos de sus cortometrajes como 'La apuesta de Pascal' o la película colaborativa 'Al final todos mueren'. «Es un género que me atrae mucho. Lo pillé con muchas ganas y he aprendido mucho al hacer esta película», señala.

«Proponemos una película con vocación adulta sin ningún tipo de dudas, y es una oferta que no se encuentra habitualmente en el cine español. Podría enmarcarse en la línea de películas que nos gustan mucho como 'La fiesta de las salchichas' o 'South Park, más grande, más largo y sin cortes'. Es una película para ir a ver sin niños y echarse unas buenas risas», subraya.

Con ella, confía en poder quitarse la «espinita» de no haber podido vivir el estreno en salas comerciales de 'Orígenes secretos', su debut en el largometraje, que le valió el año pasado tres nominaciones a los Goya, entre ellas la de mejor guion adaptado. La irrupción de la pandemia impidió el estreno en salas de su film, que pasó directamente al 'streaming' de la mano de Netflix. «Me hace una ilusión enorme poder ir a ver la película con un bol de palomitas y una Coca-Cola gigante. Tengo muchas ganas. Y también de poder ir a una gala de los Goya, porque el año pasado los seguí desde mi casa pese a las nominaciones. Es una película que codirijo con dos muy buenos amigos míos, así que vamos a estar ahí, en nuestra salsa», subraya sonriendo.

Sí confía en que su Ávila natal pueda ser una de las ciudades donde disfrutar de la película con su estreno. «Queremos que así sea, se lo hemos ofrecido a los Multicines Estrella y ahora está la pelota en su tejado. No hay ninguna razón para no hacerlo, pero eso va a depender exclusivamente de ellos, porque yo me he ofrecido personalmente a venir, presentarla y lo que necesiten», apunta.