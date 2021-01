Jesús Vázquez se sumerge en su propio programa de entrevistas

Es moderno, comprometido, empático, healthy, uno de los rostros más queridos de la televisión en nuestro país y lo mejor de todo, tiene una gran experiencia vital y profesional que le hace ver la vida con perspectiva. Ahora, Jesús Vázquez, que conduce diariamente Mujeres hombres y viceversa, se adentra de la mano de Mtmad, en un nuevo reto a través de The Vázquez Experience, un nuevo formato semanal de entrevistas con el que transita de forma distendida por las inquietudes y los puntos de vista de personajes jóvenes procedentes del mundo de la música, la cultura, la televisión y las redes sociales, entre otros ámbitos. «Me apetecía mucho afrontar un formato de entrevistas, aunque me gusta más enfocarlas como charlas, conversaciones», asegura el popular presentador, quien también intentará plasmar en la plataforma digital de Mediaset España su bagaje tanto a invitados como a espectadores.

Para Jesús Vázquez, el programa, que se estrenó la semana pasada con Willy Bácenas como primer invitado, «es un espacio íntimo, tranquilo, amable, en el que charlar con amigos o desconocidos sobre nuestras experiencias y en el que intentaré aportar las mías en los 31 años de trabajo en televisión y los 55 años que llevo viviendo la vida intensamente. Me sigo sintiendo muy joven. Mi corazón, mi alma y mis ganas de vivir son la de una persona joven y en ese sentido me siento muy conectado con este público», explica el presentador, que destaca que «es un poco como volver al principio de mi carrera. Debuté en Hablando se entiende la basca, donde entrevistaba a jóvenes, y ahora vuelvo a charlar sobre experiencias nuevas y distintas que merecen ser compartidas».

«Me apetecía mucho afrontar un formato de entrevistas, aunque me gusta más enfocarlas como charlas, conversaciones. Voy a ponerme en la piel de la persona con la que hablo, que ellos se pongan en la mía, y que podamos compartir experiencias, emociones y vivencias», asegura el gallego, quien reconoce que «desde que me fui de casa con 20 años, con una mano delante y otra detrás, he hecho un largo camino de 35 años de vida muy intensa, en la que la televisión y la popularidad me han hecho vivir historias y conocer personas increíbles y me ha permitido viajar por todo el mundo. Espero que todo ese bagaje pueda servir también a los invitados y a los espectadores de Mtmad, porque siempre está bien escuchar a quien ha vivido cosas con una mentalidad abierta, joven y que está en el día a día».

En el primer capítulo

Willy Bárcenas, vocalista del grupo Taburete, se convirtió en el primer invitado en sentarse en el íntimo saloncito de Jesús Vázquez, decorado con fotografías de la vida más personal del presentador, que acumula décadas de experiencia ante todo tipo de personajes y situaciones y donde a lo largo de su carrera ha demostrado ser uno de los rostros con mayor empatía en el tú a tú con los jóvenes y su forma de vida. En esta primera entrega, disponible en la plataforma, desgranó con su invitado algunas de las anécdotas más desconocidas del cantante, y junto a él se adentró en el lado más sensible, familiar y humano de un Willy Bárcenas que reconoció los duros momentos por los que está atravesando y a los que busca añadir positivismo y energía.

Willy Bárcenas, vocalista del grupo Taburete, fue el invitado en el primer episodio, ya disponible.De esta forma, Bárcenas se sinceró con el presentador sobre cómo lleva en su día a día y cómo afrontó algunos de los episodios familiares que han marcado su vida, lo que supone para él su familia, sus amigos y, muy especialmente, su trabajo y cómo logró sacar adelante su grupo musical en los momentos más duros. Asimismo, relató cómo se ha enfrentado a los temas de juicios y prisión: «Es algo muy duro con lo que me he acostumbrado a vivir. La cárcel forma parte de mi vida. Son años yendo a ver a mi padre y, ahora, a mi madre».

El formato, producido con Bulldog TV, acogerá a lo largo de las próximas semanas a invitados como la presentadora Nagore Robles, el actor Iván Sánchez o el modelo Fabio Colloricchio, entre otros rostros conocidos.