Casado vaticina un “enero complicado” con la tercera ola

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, vaticino hoy un mes de “enero complicado” por la tendencia generalizada al alza de casos COVID-19 en la última semana, y confió en que esta tercera ola, “que parece indicar que ya se ha iniciado”, no sea la "peor” de las tres. “Tuvimos un octubre complicado, aunque con una situación hospitalaria mejor”, recordó Casado, sobre el comienzo de la segunda ola, y antes de advertir que a día de hoy se contabilizan 550 pacientes COVID ingresados, 410 en planta (cuatro más que ayer) y 140 en UCI extendida.

“Es un número de ocupación preocupante. Una tercera ola que comience con este volumen de pacientes puede complicar la situación gravemente en dos o tres semanas”, lamentó la consejera, quien rememoró que en la primera quincena de julio había 25 personas en planta y ninguna en cuidados intensivos en Castilla y León, al término de la primera ola. “Ahora no es así. Es de vital importancia evitar los contagios”, prosiguió. De hecho, afirmó que se han anotado casos que “entran directamente a la UCI porque esperan mucho con los síntomas”. “No lo hagan. Avisen antes a su médico”, instó.

En este sentido, se mostró “muy preocupada” por las imágenes de aglomeraciones que se han visto estos días navideños, punto de inflexión en el que la Comunidad ha registrado “el cambio de tendencia”. Esta semana la incidencia a 14 días supera “se ha superado ampliamente”. Hoy son 207 casos por cada 100.000 habitantes, 30 más que ayer, aseguró la consejera, quien comentó que la tasa en España es de 262, con Extremadura, Baleares y Madrid como las que registran los mayores indicadores. El país, además, ocupa el noveno puesto en incidencia acumulada en la UE.

En la Comunidad, dijo la consejera, Segovia cuenta con una incidencia superior a 300 casos y Ávila y Palencia por encima de 250. “Significa riesgo muy alto”, trasladó, para advertir de que esta tendencia “nos lleva a casi 600 casos en 14 días si esto sigue exactamente igual”. También indicó que en la última semana se ha realizado un 118 por ciento más de pruebas de detección, lo que es un “índice más de la gravedad de la situación”.

En cuanto al índice de reproducción, disparado ya de media en la Comunidad en 1,39, señaló que las nueve provincias están por encima de 1, cuando el día 25 de diciembre “nos tenía tranquilos”. “Se ha disparado”, expuso, para mostrar su especial preocupación por Ávila, con 2,29

Por todo ello, insistió en la responsabilidad de la sociedad y un confinamiento inteligente. “No solo tenemos que ver imágenes impactantes de las UCI o cortos de películas, sino que hay que ser conscientes de que si se colapsa el sistema sanitario no podremos atender la sanidad común diaria. En la segunda ola se ha hecho esfuerzo muy importante para mantener actividad no COVID”, exclamó la consejera, quien apeló a la “actitud” de la gente para “evitar el colapso” en esta tercera ola después de que las tasas de contagio “se estén multiplicando”. “La incidencia acumulada está subiendo sola, no necesita más ayuda. Debemos recomendar a los ciudadanos un confinamiento inteligente. Que salgan lo mínimo e imprescindible y limiten la actividad social al máximo”, sentenció Casado, quien reclamó también “no bajar la guardia” por haber empezado la vacunación, “porque hasta que no pasen varios meses no habrá inmunidad de rebaño”.

Por último, la consejera explicó que se están analizando algunos posibles casos que podrían haberse contagiado de la cepa originada en el Reino Unido y la Junta se encuentra a la espera de los resultados.