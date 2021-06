Doce años después, Jesús Velayos vuelve a su ciudad

El cuadro es una ventana que se abre a vosotros cuando lo contempláis, para que vosotros podáis pintar vuestro propio cuadro». Son palabras del artista abulense Jesús Velayos, que esta tarde ha inaugurado una exposición en la Fundación Ávila, después de que hayan pasado más de doce años desde que presentara su última muestra en su ciudad en su ciudad. La exposición puede verse en el Palacio de los Serrano, sede de la Fundación Ávila hasta el día 11 de septiembre.

Lola Ruiz Ayúcar, presidenta de la Fundación Ávila, definió a Velayos como «pintor de los nuestros» e invitó a los abulenses a que se acercaran a este palacio a contemplar la exposición de este pintor abulense.

Miguel Ángel Espí dijo que «algunos nos reencontramos con la obra de Velayos y otros seguramente se encontrarán por primera vez con la obra de este pintor abulense».

Amigos. Velayos tuvo un recuerdo especial hacia aquellos amigos que han desaparecido recientemente. Recordó en este sentido a «toda la gente que hemos perdido, a Florencio, a Feliciano, Arturo a, Miguel Ángel… A toda esta gente que han hecho grande el arte abulense. Es un buen momento para que los que estamos aquí nos acordemos. Yo se que ellos nos estarán acompañando..».

Sobre la obra que presenta el pintor reconoció que «es unas línea bastante mía aunque yo he pasado por unas cuantas etapas». Reconoce que el final se acerca a lo que es su momento más personal. «No es que sea un surrealismo. Si que es una cosa más lírica. Estamos hablando de ‘Paisajes sonados’ que es mi última exposición en Madrid».

Señaló que tiene una posición ante la naturaleza que refleja en sus cuadros y que ha sido una constante a lo largo de toda su trayectoria pictórica. Y de esta trayectoria Velayos destaca que se puede ver en los dibujos que presenta: «Me gusta realizar pequeños dibujos», dice el pintor mientras reconoce que cuando ve un vegetal interesante lo plasma en su dibujo. A partir de ahí su pintura ha ido derivando «y he creado un mundo propio», dice el autor. Para entender este mundo personal, Velayos recuerda a Kenneth Clark cuando decía que «estamos rodeados de muchas cosas que a veces nos producen temor y a veces placer. Árboles, nubes hojas, caminos… Todo eso nos va creando una especie de imaginarios porque con esos elementos son los que vivimos. Los pasamos a nuestro mundo y los transformamos y van creando unos compañeros de viaje, que son los compañeros que yo utilizo. Son los elementos del mundo natural, a los que acompañan unos elementos geométricos, que es un poco el artificio, que también utilizo mucho para completar los elementos naturales con los que trabajo. Ese juego de unos elementos con otros es lo que me motiva. Se que es jugar al filo de la navaja, tiene ese peligro, pero me interesa y me ayuda a llegar a estos paisajes que presento. Supongo que es mi camino».

La obra que presenta en esta exposición la ha venido realizando en los últimos cuatro años.