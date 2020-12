Aitor vuelve con ganas

Como si el tiempo no hubiera pasado, Aitor Asensio vuelve a pisar el Adolfo Suárez con la encarnada. Han pasado siete años (2013) desde la última vez que se puso el escudo del Real Ávila en el pecho. Si José Manuel Jimeno lo precisa, lo hará en partido oficial en El Mancho Ángel Sastre, otro campo que conoce a la perfección y donde acabó por despuntar antes de emprender un periplo que le ha llevado estos años por el Cristo Atlético, Unionistas, Pedroñeras, Villarrobledo, Silla, Móstoles o Unión Adarve. Un extenso currículo para un jugador que regresa mucho más maduro. «Mi fútbol sigue siendo el mismo, pero soy más fuerte mentalmente».A sus 29 años Aitor es otro. Sigue siendo el espigado y vertical atacante capaz de ocupar cualquiera de las posiciones de ataque, pero el paso de los años le han hecho madurar.

«Llevábamos varios mercados hablando. Ahora por fin ya podemos decir que Aitor es de nuevo jugador del Real Ávila» reconocía Carlos González, director deportivo del Real Ávila en la presentación del jugador. «Una de las cosa que me han llevado a decidirme para volver ha sido el trabajo que se está llevando a cabo en los últimos años. Ha sido el principal motivo para involucrarme» apuntaba el atacante ante una nueva etapa en la que se pide «disfrutar». Tiene muy claro que «si cada uno de nosotros somos capaces de disfrutar sobre el campo, si damos el cien por cien sobre el césped, los objetivos llegarán solos» se pide el delantero, que no le pone ‘peros’ a la demarcación que pueda asignarle José Manuel Jimeno. «Estoy a disposición del míster». Bien es cierto que en los últimos años ha sido la posición del ‘9’ la que más ha venido ocupando, pero no es la única. Extremo, segundo punta o mediapunta son otras de las demarcaciones de un jugador del que se espera rapidez, verticalidad, desequilibrio, gol y polivalencia. De momento está disponible para El Mancho Ángel Sastre. «Es un campo pequeño en el que si no compites, te pasan por encima». Él lo conoce a la perfección. No debe desperdiciarlo Jimeno.