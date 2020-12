El deporte base se 'congela'

Eran muchos los deportes, los clubes, las familias y los chavales que esperaban con ganas al mes de enero. Era la fecha marcada para el reinicio de los entrenamientos y las competiciones tanto a nivel regional como provincial para todas las categorías base y todos los deportes, desde el fútbol al baloncesto pasando por el balonmano, el fútbol sala, el rugby, el hockey... Yde repente un jarro de agua fría, porque no será así. No al menos a día de hoy. En enero no volverá el deporte base.

Todo se fió al inicio del 2021, a un mes de enero en el que la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León había marcado como el momento del retorno. El deporte base en los deportes colectivos de contacto podrían regresar a los entrenamientos el día 1 para iniciar la temporada 2020-21 el día 15. Eran los planes a mes de octubre. Sin embargo enero se acerca y a fecha de hoy la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León tiene decidido mantener la prohibición de iniciar los Campeonatos Autonómicos de Edad así como los Juegos Escolares en lo que a deportes de contacto colectivos se refiere.

A última hora de este viernes emitía un comunicado la Federación de Castilla y León de Fútbol ante una situación en la que eran muchos los rumores pero pocas las certezas. «A pesar de las reiteradas y desesperadas peticiones de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León y de esta Federación de Castilla y León de Fútbol en primera persona, la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León ha decidido no iniciar las competiciones que aún no habían dado comienzo en el panorama regional ni provincial, tal y como estaba previsto a partir del mes de enero». Todo el deporte base queda congelado ‘sine die’ en un escenario en el que, fuentes consultadas por Diario de Ávila, asumen que puede ser una realidad que acabe quedando en blanco toda la temporada 2020-21, con el consabido perjuicio para las familias, los más pequeños, que este año no tendrán competiciones ni entrenamientos en determinadas disciplinas deportivas, pero no menos para los clubes, por cuya supervivencia ya llama la atención AFEDECYL.

Desde la Junta de Castilla y León únicamente se autorizarán las competiciones que den acceso a campeonatos de España o fases nacionales. Así pues el fútbol no se retomará desde cadetes a categorías inferiores, tanto en competiciones regionales como provinciales. No se librará de la parálisis el Óbila. Ninguno de sus equipos de la cantera saltarán a la pista.

Una medida que afectará por igual a los Juegos Escolares, si bien en este caso, y como recuerda Santiago Moreno, responsable de los mismos en Ávila, dependen también de la Consejería de Educación y lo que pueda ocurrir con las actividades extra escolares. «Sin lo uno no habrá lo otro» avisa.

Bien es cierto que la evolución de la pandemia de la covid-19 será la que vaya determinando el futuro de todo, los pasos a dar y las medidas a tomar, pero la realidad es que a día de hoy el deporte base no volverá en el mes de enero.