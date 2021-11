Fuera de casa, el Real Ávila se queda con las ganas

Ciudad Rodrigo.

José Tomás, Risueño, Honorato (Roberto, 17´), Crespo, Alberto Maza (Francisco José, 57´), Antonio (David, 76´), Alberto Martín, Alberto García (Aires, 76´), Moriñigo, Pablo Pérez y Pablo López.

Real Ávila.

Christian, Tendero (Walter, 78'), Llorián,Tena, Carlos Pascual; Juanpe (De Mesa, 55'), Ortolá, Juli (Yeriel, 73'), Jou (Rober, 55'), Ivi yRengel

Árbitro.

Gutiérrez Garrote.

Mostró cartulinas amarillas a los locales Pablo, Alberto garcía, AntonioManuel, Daniel,Alberto y expulsó a Aires (R88') y Daniel Romo (entrenador); y a los encarnados Llorián, Juanpe, Rubiato (entrenador) y expulsó a Solano (sgundo entrenador) y Christian R89').

Goles.

1-0 (25') Alberto de penalti.

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 12 disputado en el Francisco Mateos.

El Real Ávila tenía un duro partido frente a un equipo clasificado en la zona baja de la tabla pero que quiere dar pasos hacia adelante. Y para ello salió con un plus de competitividad extra. El duelo empezó fuerte, con ganas de disputar el balón y buena presencia ofensiva por parte de los dos equipos. En el Francisco Mateos se empezó a ver un buen partido de fútbol, con dos conjuntos que salieron dispuestos a puntuar y a buscar la parte más ofensiva, profundidad por las bandas y alargar lo máximo posible el campo para generar espacios y hacer daño al rival a la espalda de las defensas. A las puertas de la media hora de partido el colegiado señaló la pena máxima a favor del Ciudad Rodrigo. Los locales no fallaron desde los once metros y se ponían por delante en el electrónico. Duro golpe, ya que la pena máxima la fue arrastrando durante los noventa minutos el Real Ávila, al que le costó encontrar su sitio y buscar espacios para poder encontrar el tanto de la igualada.

Pese al gol en contra el equipo encarnado no bajó los brazos y buscó alternativas futbolísticas para intentar derrocar la buena defensa de los locales, que con el gol redujeron muy bien los espacios y pusieron las cosas muy difíciles al Real Ávila. A pocos minutos del penalti la insistencia de los encarnados estuvo a punto de significar el empate con una magistral jugada de equipo que acabó con una chilena de Jou que se marchó desviada. Este mismo futbolista fue uno de los más destacados en ataque por parte del equipo encarnado, ya que gozó de alguna que otra oportunidad para empatar el choque, pero con demasiado desacierto en los metros finales.

Las jugadas por la banda también crearon peligro e Ivi estuvo a punto de marcar, después de rematar un buen centro desde el lateral, sin embargo, su remate de cabeza acabó por salir desviado. El Real Ávila iba perdiendo pero pese a la buena defensa organizada de los locales el equipo visitante llegaba al área rival con cierta sensación de peligro. Pasaban los minutos y el marcador seguía igual y con el 1-0 se llegó al descanso. En la reanudación el Real Ávila quería intentarlo de nuevo, precisión en sus pases, buenas combinaciones entre los futbolistas, pero el rol volvía a repetirse al igual que en los primeros cuarenta y cinco minutos, desacierto de cara a portería y los metros finales no acababan de funcionar en la tarde de este domingo. Faltó más presencia dentro del área rival, pero sobre todo mucho más acierto dentro de la zona de peligro del conjunto contrario.

Con el paso de los minutos el Real Ávila lo intentó y se volcaron al ataque, dejando a muchos futbolistas en la zona atacante y vigilando la retaguardia por si los rivales salían al contragolpe. Pese a los esfuerzos y la persistencia en ataque de los visitantes, el Real Ávila no pudo maquillar el resultado y esta jornada se quedaron sin poder sumar ningún punto. Con el resultado en contra, el conjunto encarnado supo gestionar bien sus esfuerzos y pudo competir hasta el final, dejando muy buenas sensaciones pero pagando un peaje demasiado caro con el penalti cometido en la primera media hora.