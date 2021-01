El Óbila sigue buscando

El Ávila Auténtica El Bulevar ya está de vuelta. Los chicos de José Antonio Sánchez volvían a vestirse de corto con el inicio de la semana para regresar a los entrenamientos a un CUMCarlos Sastre que aún deberá esperar para recuperar el ritmo de competición.Porque la Liga EBA aún permanecerá una semana más parada. No será hasta el 16 de enero cuando los equipos vuelvan a verse las caras sobre el parqué. Casi un mes después del último partido de liga. Demasiado tiempo para algunos pero que en el seno del equipo verderón esperan que haya servido para cargar las pilas, tanto en lo mental como en lo físico, donde el equipo acabó con lo justo. Ante Cantbasket04 los verderones cerraron el año con apenas siete jugadores del primer equipo –Bak acabó incluso lesionado– y tres juveniles. Necesita refuerzos el cuadro de José Antonio Sánchez y lo saben en los despachos del club, donde no han tenido vacaciones estas Navidades.

Durante estos días la DirecciónDeportiva ha peinado el mercado. Y lo sigue haciendo. No es sencillo. «Jugadores interiores nacionales no hay. Es muy difícil» comentan ante las gestiones que se están llevando a cabo para poder dotar al equipo de un nuevo refuerzo. «Tenemos alguna opción abierta. A ver si conseguimos cerrar alguna. Ojalá todo vaya bien y podamos confirmar algún jugador con el que estamos en conversaciones» explican ante un mercado muy complicado. No sólo es el escaso abanico de jugadores interiores nacionales, es la dificultad de fichar extranjeros, la pandemia que lo complica absolutamente todo y la necesidad de acertar. «El merado de invierno no es sencillo. Estamos hablando ahora de jugadores que no cuajaron en sus primeros equipos. Hay que tener cuidado y acertar» señalaba en su momento José Antonio Sánchez ante la posibilidad de fichar. De momento el club está dispuesto a hacer el esfuerzo.

La salida de Wanliss, la lesión de larga duración de Tebar y los últimos problemas físicos de Morchón o Bak han dejado al equipo con lo justo. Y con lo justo el equipo tiene un panorama muy complicado por delante.