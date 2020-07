Palencia destaca el "compromiso" de la Junta con Ávila

La Junta de Castilla y León «es la única entidad que está ayudando a las Diputaciones y a los ayuntamientos a hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria». Así lo aseguró el director general de Administración Local de la Junta de Castilla y León, el abulense Héctor Palencia, durante los encuentros que este jueves mantuvo con el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García, y el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, para hacer repaso de las medidas adoptadas por la Administración regional para ayudar a que las entidades locales puedan hacer frente al sobrecoste generado por la crisis sanitaria y también para reactivar la economía local.

Aludió Palencia a los tres fondos extraordinarios puestos en marcha por la Administración regional para hacer frente a la situación generada por la pandemia y que contemplan una inversión en esta provincia de más de 5,6 millones de euros para generar empleo en todos los municipios independientemente de su tamaño. Unos fondos, aseguró, que demuestran el «compromiso» de la Junta de Castilla y León con el medio rural.

«En la Junta de Castilla y León somos municipalistas convencidos. Creemos en las entidades locales para hacer políticas activas, efectivas y reales para el ciudadano», apuntó Palencia a la hora de hablar de estos fondos extraordinarios de los que la Diputación Provincial de Ávila recibirá cerca de 1,2 millones para sufragar gastos derivados de la pandemia, realizar contrataciones en el Centro Infantas, financiar ayudas de extrema necesidad y otras contingencias, como apuntó el presidente de la Diputación que manifestó su «agradecimiento a la Junta de Castilla y León por ese compromiso con fondos, con hechos y con dinero con el medio rural».

Palencia destaca el "compromiso" de la Junta con ÁvilaApuntó Palencia que además de esos fondos extraordinarios la Junta de Castilla y León también ha puesto en marcha el Preplan, fondo destinado a la creación de empleo de manera directa que en la provincia de Ávila supone una inversión de más de 800.000 euros que servirán para que los municipios de más de 1.000 habitantes, incluido el de la capital, puedan contratar en total a 90 trabajadores durante todo el año. «Es otro impulso para generar empleo en un momento en el que la crisis económica derivada del estado de alarma ha supuesto un parón histórico en la economía», afirmó el director regional que adelantó que a mayores, y en los próximos meses, se van a movilizar 7 millones de euros en esta provincia «para ejecutar inversiones y para que de manera indirecta, y a través de las empresas, se genere actividad no solo económica sino también se genere y mantenga empleo».

«No podemos decir lo mismo del Gobierno de España que no ha destinado ni un solo euro para las entidades locales y las diputaciones durante los últimos», aseguró García que también lamentó que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) haya «perdido la unanimidad y la coherencia» de la que siempre ha hecho gala por no exigir al Gobierno que los ayuntamientos puedan gastar el remanente de tesorería de forma autónoma.

ayuntamiento. Tras visitar la Diputación el director general de Administración Local se desplazó al Ayuntamiento de Ávila donde se interesó por las contrataciones realizadas dentro del Preplan que en el caso de la capital abulense ha permitido generar 31 empleos dirigidos a reforzar distintas áreas municipales, entre ellas la de Servicios Sociales. Estas contrataciones, apuntó Sánchez Cabrera, se han llevado a cabo gracias a una subvención cofinanciada a la que el Ayuntamiento ha destinado 320.000 euros y otro tanto la Junta de Castilla y León que, además, apuntó Palencia ha abonado esta cuantía de forma anticipada.