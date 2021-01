La provincia acumula cinco años con los autónomos a la baja

El (primer) año de la COVID-19 finalizó en la provincia de Ávila, además de con más empleados en paro y en ERTE y menos afiliados a la Seguridad Social, con menos trabajadores por cuenta propia. Según los datos oficiales, la provincia abulense despidió el ejercicio de 2020 con 14.145 trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) (media del mes). Son, según las mismas fuentes, 86 menos que al cierre de 2019, lo que deja un descenso interanual del 0,6%.

La pérdida de autónomos en 2020 no es un hecho aislado. Se suma a la caída que venía registrando la provincia en los últimos años, de manera que Ávila enlaza ya cinco años consecutivos con descenso en el número de autónomos. La última reducción fue la mayor de los últimos tres años pero resultó inferior a la registrada en el año 2017, cuando los trabajadores por cuenta propia bajaron en 193. El último año con los autónomos en positivo en Ávila fue el 2015, cuando se alcanzaron los 14.494. Entonces se había producido un ligero repunte de la caída que se prolongaba desde el año 2008, al inicio de la anterior crisis económica, cuando precisamente se registraba la mayor cifra de autónomos en Ávila de la época reciente en un cierre del año, 16.259. Esto supone que en los últimos 13 años la cifra de los trabajadores por cuenta propia en Ávila se ha visto reducida en más de 2.100, lo que supone un 13% menos.

La caída de autónomos en la provincia tampoco fue algo aislado dentro del conjunto de la comunidad y siguió la tendencia regional. De hecho fue, incluso, algo más moderada. Castilla y León cerró 2020 con 190.306 trabajadores por cuenta propia, 2.586 menos que un año atrás, lo que dejó una pérdida porcentual del 1,3%. Y es que todas las provincias castellanas y leonesas perdieron autónomos el año pasado, siendo Ávila la tercera provincia con una menor caída en números absolutos y la segunda con menor caída en términos porcentuales.

La situación de Castilla y León, con los autónomos a la baja en 2020, contrastó con el leve aumento registrado en España, donde los trabajadores por cuenta propia subieron en un 0,1%, al registrarse 2.320 más, para superar los 3,2 millones.

Con todo, para la Asociación de Trabajadores de Autónomos (ATA) ha concluido «un año terrible, la dura realidad de un tejido empresarial asfixiado, un año de pandemia con más paro y menos empresas y que marcará menos autónomos con los datos de último día de mes». Su presidente, Lorenzo Amor, habló de 2020 como «uno de los peores años que hemos tenido», el cual se ha podido «amortiguar por los mecanismos que se han puesto en marcha». Así, «750.000 personas tienen su empleo suspendido o en ERTE y hay 350.000 autónomos que están compatibilizando la actividad con la prestación por cese de actividad», añadió Amor, quien vaticinó además «un primer trimestre muy complicado, con una tercera ola que tenemos ya aquí».

En este escenario, abogó por «prorrogar y mejorar» los mecanismos de protección, para los que pidió «ayudas directas a los sectores más afectados». «El Gobierno debe facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad a los autónomos que no la solicitaron en marzo porque no la necesitaban, pero que ahora sí la necesitan y no les está permitido. Es una discriminación», dijo.