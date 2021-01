Ávila suma 184 casos y encadena tres días con fallecidos

Nueva jornada negra en Ávila con los datos de la crisis de la covid-19 que dejaron 184 positivos más y, lo que es peor, encadenan tres días consecutivos con fallecidos por esta patología. El registro de la última jornada supone una nueva muerte por covid en el hospital, lo que hace que sean 260 los decesos desde el inicio de la crisis sanitaria en Ávila y diez desde que comenzó la considerada tercera ola de la pandemia a principios de este año.

En cuanto a los casos, con esos 184 más, la cifra total en Ávila asciende a 9.794 confirmados desde el mes de marzo en un aumento diario que sigue siendo altísimo y que no ocurre solo en Ávila sino que se extiende a toda la región. No solo suben los casos, en un ascenso que no parece desacelerar, también lo hacen los brotes, con once más desde un día antes, y llegando a 126 activos, con 685 casos asociados.

En residencias se siguen sumando positivos, con 18 en un solo día (856 en toda la pandemia), y precisamente respecto a los centros residenciales y los brotes se conoció que en el del Centro Infantas Elena y Cristina se ha producido la hospitalización de uno de los afectados. Con el pabellón 4 en aislamiento, allí están los 18 casos confirmados por residentes, 17 leves y el que ahora ha requerido ingreso. Hay que recordar que uno de los afectados falleció recientemente.

Los otros tres residentes del pabellón permanecen aislados por contacto estrecho, pero no hay ninguno con síntomas compatibles de la dolencia. Por otro lado, hay 42 residentes sometidos a estricta vigilancia epidemiológica.

La hospitalización sigue siendo precisamente uno de los caballos de batalla dado el aumento que se va produciendo. Se ha llegado a cifras no vistas durante toda la segunda ola e incluso habría que remontarse a abril del año pasado para llegar a esos números. Actualmente son 117 las personas ingresadas en alguna de las cuatro plantas que tienen zonas para pacientes covid en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles o en la Unidad de Cuidados Intensivos. Son 12 más que el día anterior y se reparten en 110 en planta y siete en la UCI.

Para ver la trayectoria es suficiente con señalar que cuando comenzó este año los pacientes ingresados eran 18. Es decir, hay casi ocho veces más y esto sucede a pesar de que no se dejan de dar altas y solo en la última jornada se contabilizan seis (1.240 en toda la crisis).

En cuanto a la incidencia, es decir, los casos por 100.000 habitantes, un día más vuelve a aumentar tanto a 14 días, donde llega a 1.265 casos, como a 7, con 704. Además el factor de siete días sigue siendo más de la mitad de 14, lo que quiere decir que vamos en subida. Aún así habrá que ver cómo afecta el índice de reproducción (infectados por cada afectado) que lleva varios días bajando en Ávila y ahora está en 1,05, el más bajo de Castilla y León y cerca del 1, la barrera que se quiere descender.

En la capital sube la incidencia a 14 días (921) pero baja mínimamente a 7, donde sigue por encima de los 500 casos.

En el ámbito educativo se han cerrado dos aulas más. Se trata de un grupo en el colegio Vicente Aleixandre de Las Navas del Marqués y a un grupo del CRA Valle Amblés, con cabecera en Muñogalindo pero con sede en siete términos más. Se pone en cuarentena estas aulas al tratarse de grupos de convivencia estable y se realizan pruebas a compañeros y profesores y personal que haya tenido contacto con las aulas.