El 'monte de piedad' repunta en clientes y créditos este año

La actividad de MonteCrédit, el antiguo monte de piedad de Fundos, crece a dos dígitos en Castilla y León y prepara ya su expansión nacional, a Galicia y País Vasco, e internacional a Portugal, tras abrir su cuarta oficina en la Comunidad, en Burgos, que se suma a las de León, Salamanca y Valladolid. El director general de Fundos, José María Viejo, explicó que esta entidad de crédito social, cuenta con 11.800 préstamos activos en Castilla y León, con 8.300 clientes, que crecen a un ritmo interanual del 16%. Asimismo, este año han concedido créditos por 9,2 millones, con un crecimiento del volumen de capital del 9,7%. MonteCrédit ya es la única entidad de crédito social que opera en la Comunidad, asumió hace unos días la presidencia la Asociación Española de Montes de Piedad y es miembro de la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendatorio y Social.

Viejo sentencia que facilitan liquidez inmediata y acceso a financiación, y tienen «grandes expectativas de crecimiento» porque «el crédito primario no solo no está obsoleto, sino que tiene plena vigencia y validez». Asimismo, remarca que donde se instalan su objetivo no es implantar una oficina sino «impulsar la actividad social» en base a la actividad de MonteCrédit, a través de Fundos. Así, su objetivo es abrir en el primer trimestre de 2022, oficinas en A Coruña y Bilbao, y en el segundo, en Oporto y Lisboa.

Viejo se congratula porque están «más vivos» y son «más necesarios que nunca» en su «servicio» a la sociedad, frente a las prácticas de «usura» en las tarjetas de crédito 'revolving', los préstamos de consumo o los abusos de los compro oro. José María Viejo insiste a Ical, en que son entidades de crédito social, ya no montes de piedad, y sentencia que «no es una cuestión léxica sino semántica» y huyen de esa denominación «obsoleta» tras más de 300 años de existencia, porque «es poco representativa de la realidad actual de estas instituciones».

El ‘monte de piedad’ crece en clientes y créditos este año - Foto: FS ICALLa actividad durante el año de la pandemia medida como el flujo de actividad medido por el número total de operaciones (prestamos, compraventa, etc.) se elevó el 22,9%; y este año acumulan aumentos globales en operaciones del siete por ciento, respecto al año anterior, en un ejercicio en el que estas entidades tienen mayor presencia territorial en España y «en todo el mundo». Eso si, deja claro que no crecen como los productos de usura, que son «anticíclicos» y aprovechan las crisis, porque «siempre están prestando sus servicios, con o sin crisis». «Lejos de decrecer aumentamos en volumen, presencia y proyección», ensalza a Ical.

Los compro oro, lamenta, surgen «en la adversidad económica y de especial vulnerabilidad social, son anticíclicos», se «venden como casas de empeño, pero no tiene nada que ver con las entidades de crédito social» que solo pueden ejercer en España fundaciones sin ánimo de lucro, explica para intentar poner freno a esas entidades que se instalan «en condiciones un tanto sospechosas».

Objetivo

Viejo incide en que los montes de piedad han estado «siempre, en épocas de bonanza y en la adversidad» porque su objetivo «no es el lucro». «No es ganar dinero sino prestar un servicio social; la diferencia entre ambos es la misma que entre supermercado y una ONG», sentencia.

El director de Fundos ilustra su argumentario con datos y remarca que las joyas que se empeñan en sus oficinas para «obtener liquidez», se recuperan en un 97 por ciento de los casos, y el año pasado, con la crisis generada de la covid, sólo se redujo ese porcentaje un punto porcentual, hasta el 96 por ciento. «Somos una modalidad de financiación, no estamos para que se deshagan de sus joyas. Lo de empeñar las joyas de la abuela es una leyenda urbana. Son personas normales que necesitan un crédito instantáneo y tienen piezas de valor», sentencia.

Servicio social

El ejecutivo manifiesta que este servicio tiene un carácter social no financiero, porque no hay ánimo de lucro, las condiciones son muy inferiores a las del mercado y solo pueden recaer en las fundaciones de origen bancario, con garantía de solvencia.