Ávila suma un centenar de casos covid, sin fallecidos

Ávila sumó prácticamente un centenar de casos covid en el último día, lo que significa volver a datos de enero, cuando estábamos en plena tercera ola de la pandemia. Desde entonces nunca había habido tantos casos en un día hasta esta última semana. De todas formas, el comportamiento de esta quinta ola está siendo muy diferente a la de entonces puesto que la presión asistencial se está quedando en Atención Primaria (especialmente por ser más jóvenes los afectados) y, al menos de momento, no está teniendo reflejo en la hospitalización ni en la mortalidad. Así se vio de nuevo en que no hubo fallecidos, y así se sigue desde el 11 de julio, y, aunque no hubo nuevas altas, Ávila estaba el último día en datos bajos de ingresados positivos en covid, con tres en planta y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos, dos pacientes que ya llevan meses en la UCI.

En los brotes activos no hubo grandes cambios, con 52 de ellos activos (se considera brote cuando hay tres casos asociados o uno si es en residencias), con 243 casos asociados a estos brotes.

En cuanto a las residencias la situación sigue estable y solo hay una persona en aislamiento con síntomas.